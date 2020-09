Me Moussa Diop viré de son poste de DG de Dakar Dem Dikk

Le couperet est tombé sur la tête du Directeur de la société nationale de transports Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop

Me Moussa Diop n’est plus Directeur GÉNÉRAL de Dakar DEM Dikk. C’est le patron du parti Alternance Generationnelle/Jotna qui a lui-même livré l’information à des membres de sa cellule de communication. Ce, après avoir été saisi et informé par le Chef de l’Etat, lui-même, qu’il ne sera plus à la tête de la direction générale de la société de transport public, Dakar DEM Dikk.

Une information qui devrait être confirmée en conseil des ministres, ce mercredi 2 septembre.

Me Moussa Diop qui a confirmé l’information est la troisième personnalité politique à être démis de ses fonctions après avoir déclaré que Macky SALL ne peut pas faire un troisième mandat. «Le troisième mandat est un coup d’état », avait déclaré l’avocat sur le plateau de la SEN TV.

Pour rappel, SORY KABA alors directeur des sénégalais de l’extérieur et MOUSTAPHA DIAKHATE, ex-chef de cabinet du président de la République avaient eux aussi été démis de leur fonction.