Attaque de la gendarmerie de Ballou : Les 15 coupables condamnés à…

Le tribunal des flagrants délits de Tambacounda a fixé les 19 jeunes de Ballou sur leur sort. Poursuivis pour les délits de rassemblement illégal et coups et blessures volontaires exercés sur des agents dans l’exercice de leurs fonctions, 15 parmi eux ont été condamnés à 1 an dont 3 mois ferme, rapporte nos confrères d’Emedia. S’agissant des quatre prévenus, le juge, estimant qu’ils n’ont rien à voir dans cette affaire, les a renvoyés des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Autrement dit, ils ont été purement et simplement relaxés.

Pour rappel, ces jeunes avaient saccagé les locaux de la brigade de gendarmerie de la localité avant de blesser deux gendarmes. Ils manifestaient leur courroux après que leur match de football a été interrompu par les hommes en bleu alors qu’ils avaient obtenu une autorisation de l’édile de la localité.