Macky Sall met fin à la légende de Wade…

Macky Sall : Le génie de la politique

En politique, le Président de la République Macky Sall sait jouer dans la ruse. On peut même dire de lui qu’il est à la politique, ce que Lionnel Messi est au football. Le Président de la République Macky Sall, malgré les apparences, est un homme déroutant. Fin politicien, alors que personne n’y prenait garde, sentant son clash avec l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade intervenir, alors qu’il était Président de l’Assemblée nationale, Macky Sall a su protéger ses arrières.

C’est en cette période qu’il a commencé à mener sa longue et interminable campagne, en côtoyant des hommes d’Etat sur le plan international, ainsi qu’à commencer à sillonner le Sénégal des profondeurs. Il avait « avalé » 80.000 km de route du Nord au Sud du Sénégal et d’Est en Ouest…Macky Sall ne s’était offert aucun répit en encaissant sa rupture avec le Président Abdoulaye Wade en tournant définitivement la page du Parti démocratique sénégalais (PDS) pour prendre en mains son propre destin politique. Une stratégie qui s’est avérée payante avec son élection à la tête de la magistrature du pays, lors de l’élection présidentielle de 2012.

Beaucoup ne le voyaient venir. Macky Sall est trop fort. Comme Lionnel Messi au football, Macky Sall a réussi à dribbler tout le monde. Alors que Karim Wade était prédestiné à un destin présidentiel par son père qui voulait faire faire de lui son destin à la tête de la nation, Macky Sall ne s’est pas laissé faire. Il a réussi, une fois, élu à se défaire de Karim Wade, en le faisant poursuivre devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) qu’il avait ressuscité rien qu’à l’occasion. Macky Sall a su réussir à envoyer hors du jeu politique Karim Wade qu’il a contraint à un « exil forcé » au Qatar.

Le président Sall a déjoué tous les plans de Me Abdoulaye Wade à qui il a mis fin à la légende politique. Non seulement, il a réussi à isoler Me Abdoulaye Wade, et son PDS devenu appauvri et mourant, mais en empêchant ce parti de participer à la dernière élection présidentielle.

Macky se place en génie politique. Il est le « Messi » de la politique au Sénégal en conduisant le Président Abdoulaye Wade au passé, et en devenant lui, le « seul » présent.

La rédaction de Xibaaru