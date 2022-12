Macky sur le 3e mandat : « Quand je me déciderai, je le ferai savoir »

Le président Macky Sall ne veut toujours pas carifier sa position sur la question du mandat présidentiel. Ce, même si, de plus en plus, des memebres de son parti le poussent à briguer un troisième mandat.

«Il est clair qu’aujourd’hui il n’y a pas de débat juridique [pour savoir s’il peut ou non se représenter]. Maintenant, que je sois candidat ou non, c’est ma décision. Quand je me déciderai, je le ferai savoir au peuple sénégalais», a-t-il déclaré dans les colonnes du New York Times, repris par Igfm.