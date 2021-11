Macky trahi au sein du Palais…les signes de la fin

Macky Sall est-il en train de vivre ses dernières années de gloire au sein du palais de la République ? Toute porte à le croire vu les scandales qui se succèdent dans la mouvance présidentielle. Le président est entouré de députés fraudeurs, trafiquants et de partisans complotistes. Plus rien ne va autour du président et les actes de pourrissement et de décadence se multiplient jusqu’au sein du Palais…Macky Sall est même trahi de l’intérieur.

Le président de la République qui accorde des audiences politiques est exposé à la face de ses adversaires et du peuple tout entier par des photos compromettantes. Macky Sall vient de recevoir Djibril Ngom de Matam qui avait défrayé la chronique. Et des photos de cette audience qui devraient être confidentielles ont fuité et scandalisé les Sénégalais. Comment Macky Sall peut-il s’afficher avec un « voyou » politique de la trempe de Djibril Ngom ?

Djibril Ngom est ce mandataire de Yewwi Askan Wi (YAW) dans le département de Matam qui a été accusé d’avoir emporté les listes de ladite coalition, ce qui entraînera leur forclusion par le préfet lors du dépôt pour les élections locales. Selon des témoins, il avait déposé à la préfecture et dans toutes les sous-préfectures du département de Matam de fausses lettres d’accréditation de mandataires pour Yewwi Askan Wi. Plus grave, il a gardé les originales et a fui son domicile pour se cacher. Il sera ensuite retrouvé chez Farba Ngom.

Cet homme avait été accusé d’être l’envoyé de Macky Sall dans l’opposition dans le but de poser des actes antidémocratiques…personne ne croyait à cette thèse. Mais les photos de l’audience accusent directement le président Macky Sall. Mais ni Macky Sall, ni Djibril Ngom ne sont à l’origine de la fuite de ces photos. Certains de l’APR ont aussi accusé Farba Ngom. Mais selon des sources de xibaaru, la fuite des photos a été organisée par des employés mal fagotés à la recherche du gain facile qui vendent des photos à l’opposition et à la…presse.

Aller jusqu’à prendre des photos d’enveloppes bourrées d’argent en dessous de Djibril Ngom relève de la préméditation. Cette photo a été prise dans l’intention de nuire à Djibril Ngom mais encore plus au président Macky. C’est le président Macky qui va le plus souffrir de la diffusion de ces photos. L’opposition s’en est saisi et a déjà fait le procès de Macky Sall. « Après la mallette de SEGURA de WADE, voici la grosse enveloppe de la honte qui crève le cœur après celle de Mme Fouta Tampi » a dit l’opposant Moussa Diop (ancien DG de dakar dem Dikk) concernant la photo…

Les photos au sein du Palais ne sont pas prises n’importe comment ; il y a un service photo qui se charge de tout. Des personnes invitées ou reçues en audience ne peuvent prendre des photos car les téléphones portables ne sont pas autorisés à l’intérieur des audiences. Toutes les personnes inscrites aux audiences voient leurs téléphones confisqués par les gendarmes avant de pénétrer dans l’aile présidentielle. Tous sans exception car les scandales des enregistrements sont passées par là. Ce qui veut dire que ces photos de Macky et Djibril Ngom ont été prises par des personnes de la présidence qui sont autorisées à le faire…

Alors qui aurait trahi Macky Sall en balançant ses photos ? Le coupable serait un membre de l’entourage du président. Cet acte montre des failles dans la communication du président. Des signes qui n’augurent rien de bon pour l’avenir politique de Macky Sall. Ça sent la fin comme ce fut le cas pour le président Wade qui se sentait écouté car toutes ses conversations étaient dans la rue. Des brouilleurs de réseaux avaient même été installés…mais cela n’empêchait pas les fuites des audiences confidentielles de Wade. Et aujourd’hui cela recommence avec Macky Sall…

La Rédaction de xibaaru