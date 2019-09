Macky va anéantir l’opposition avec…2 milliards

Un homme averti en vaut deux a-t-on l’habitude de dire mais faudrait-il encore que l’homme en question prenne au sérieux l’avertissement.

Récemment glissé dans l’espace publique puis éclipsé par l’affaire de l’interdiction de voiles de l’institution Jeanne d’Arc, le débat sur le statut du chef de l’opposition et les avantages pécuniaires y afférents n’a pas non seulement sa raison d’être mais constitue une véritable diversion, une manipulation du camp présidentiel visant à déstabiliser l’opposition. Pour rappel le référendum tant chanté du 20 mars 2016 qui au finish n’a accouché que d’une souris en son article 58 alinéa 3 consacré le statut du chef de l’opposition ainsi que les droits et devoirs y afférents en laissant à la loi le soin d’organiser les modalités concrètes. Or juste après le référendum, les élections législatives de 2017 ont confirmé le parti démocratique sénégalais comme étant la première force politique de l’opposition et la deuxième force politique du pays. Position qui se justifie par l’obtention de 19 députés contre 7 pour la grande coalition takhawu Sénégal dirigée par l’ex édile de Dakar et comprenant des leaders d’envergure comme Idrissa Seck, Malick Gakou. Quelle occasion rêvée de consacrer le parti démocratique et son leader comme chef de l’opposition D’autant Plus que dans toutes les grandes démocraties au monde le chef de l’opposition est choisi à la suite d’élections législatives. Mais rien absolument rien n’a été faite au contraire l’opposition est combattue même ces droits constitutionnels les plus élémentaires ont été bafoués. Je ne compterai même le nombre de marches où de manifestations de l’opposition interdites pour des raisons fallacieuse au risque de me fourvoyer. Le chef de la mouvance présidentiel n’avait-il pas juré de réduire l’opposition à sa plus simple expression ? Il est toujours dans de cette logique machiavélique d’anéantir toute forme d’opposition si minimum soit elle. Alors qu’est ce qui justifie aujourd’hui cette subite manifestation d’intérêt pour le chef de l’opposition au point de vouloir mettre à sa disposition la rondelette de 2 milliards de franc des pauvres sénégalais décharnés par la pauvreté et la misère. À notre avis le choix du chef de l’opposition ainsi que la Manne financière qui va avec n’est qu’un cadeau empoisonné, visant à détruire complètement une opposition déjà disloquée et affaiblie et si elle ne fait gave va directement à la guillotine. Mieux ce projet minutieusement calculé, orchestré vise aussi divertir et éloigner les sénégalais et l’opposition des questions cruciales, urgentes de l’heure. Ces préoccupations qui taraudent l’esprit des citoyens lambda que nous sommes sont la gestion transparente des finances publiques déjà mises à terre et la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Voici des questions d’une importance capitale que l’opposition doit se saisir au lieu de se disputer de leadership. Le seul leader digne de ce nom est celui qui sera capable de proposer une alternative crédible aux sénégalais afin de bouter ce régime incompétent hors du pouvoir en 2024. Par conséquent agissons en synergie pour relever et sauver le Sénégal. Agissons ensemble pour prévenir et combattre un éventuel troisième mandat qui se susurre en milieu yakariste. Agissons de concert pour protéger les générations futures. À défaut de cela nous tournerons le dos au peuple et notre surprise sera grande en 2024.A bon entendeur salut.

Abdou Karim Diabang militant du parti démocratique et membre de la jeunesse libérale de Dakar (JLD)