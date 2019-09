Attention ! Des virus maléfiques s’installent au Sénégal

Après la découverte du pétrole…Des virus dangereux et destructeurs s’installent au Sénégal

Personne ne comprend ce qui se passe…Et c’est pour cela tout le monde prend à la légère ce qui se passe…

Depuis que la découverte de gisements de pétrole, de Gaz et de Zircon, de « petites histoires » jamais vues, apparaissent et n’inquiètent personne…Et pourtant elles devraient intéressera les politiciens, les lanceurs d’alertes, les leaders d’opinions…Et même nos chefs religieux.

Un virus entre musulmans et chrétiens

C’est une banale affaire de voile dans une école privée qui devrait se régler administrativement par le ministère de l’éducation nationale…Mais elle a pris une toute autre ampleur en installant le malaise entre deux communautés qui vivent paisiblement depuis que le Sénégal a connu les religions. Des sénégalais d’une même famille se retrouvent divisés car l’un est musulman et l’autre chrétien…Et tout ça pour un voile !

Un virus entre confréries (Tarikhas)

Cette fois, ce n’est pas un voile…mais un livre ou quelques passages d’un livre qui met aux prises des historiens qui ont essayé de relater l’histoire Général du Sénégal et des religieux qui trouvent que le fondateur de leur communauté n’a pas eu la place qu’il faut ou le strapontin qui doit lui être réservé. Et chacun voulant défendre sa position se heurte à la position de l’autre. Et c’est le choc entre les défenseurs des confréries qui passent à l’accusation…

« Serigne Cheikh Tidiane Sy Ibn Serigne Abdou Aziz Sy sort de son mutisme et c’est pour rabattre le caquet à Ahmet Khalifa Niasse. A en croire le petit-fils de Maodo, avec ses frasques, le marabout politicien a un agenda caché pour diviser les Tarikhas. » a-t-on pu lire dans la presse hier.

Des virus maléfiques

Et toutes ces agitations qui peuvent plonger le Sénégal dans une guerre de religions et de confréries surgissent comme par enchantement au lendemain de la découverte du pétrole, du Gaz et du zircon. Et les sénégalais gèrent cela avec légèreté…comme si « ce qui arrive aux autres pays ne peut arriver au pays de Serigne Touba, Serigne El Hadj Malick Sy » a-t-on coutume de dire

La Centrafrique avec ses diamants, La RDC ex Zaïre avec le Coltan, le cuivre, l’uranium et la malachite, Le Nigéria avec le pétrole, La côte d’Ivoire avec son pétrole et son Or, le Mali avec ses réserves d’or, le Niger avec son uranium…Tous ses pays font face à des guerres internes à des invasions extérieures qualifiées de terroristes ; Ils n’ont pas été épargnés par ce qu’on appelle la « malédiction du pétrole ».