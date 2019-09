Que faire en cas d’insomnie

Beaucoup de personnes souffrent d’insomnie et ceci peut être à l’origine de plusieurs facteurs comme le stress, une mauvaise alimentation, un rythme de vie effréné…

Pour retrouver le sommeil et en améliorer la qualité suivez nos conseils :

Evitez les excitants comme le café, le thé, la vitamine C ou encore le coca cola. L’effet de la caféine sur votre corps peut durer toute la journée. En plus, on risque d’y devenir dépendant. Oubliez également l’alcool 3h avant de dormir car il altère la qualité de votre sommeil. Préférez des infusions à base de verveine et camomille qui ont un effet relaxant.

Evitez toute activité sportive après 17h même les activités peu intenses comme le yoga. Le sport stimule la circulation sanguine et augmente la température de votre corps, ce qui empêche l’endormissement.

Dormez dans une chambre aérée dont la température se situe entre 18° et 20° pour favoriser l’oxygénation de votre cerveau et faciliter le sommeil.

Pas de repas copieux le soir et évitez de manger trop gras, trop sucré ou trop salé car cela peut rendre difficile la digestion et donc perturber votre sommeil.

Favorisez des activités relaxantes comme la lecture, la musique douce, un bain chaud et baissez la lumière ou allumez des bougies partout dans la maison.