Macky2012 demande à Yewwi de reconnaître la victoire de Benno

Les leaders de Macky2012 souhaitent édifier l’opinion nationale et internationale qu’il n’y a pas de coalition qui s’appelle Wallu/ Yewwi pour ces élections législatives 2022. Nous avons 8 coalitions en compétition dont celles de Wallu et Yewwi.

Au plan juridique l’inter coalition Wallu/ Yewi n’existe pas, c’est du virtuel, un compromis qui a été trouvé entre ces deux coalitions pour espérer contrecarrer l’hégémonie de la coalition majoritaire Benno Bokk Yaakaar.

Les leaders de ces coalitions citées confondent les élections communales et les élections législatives qui sont gagnées par le scrutin majoritaire (raw gaddou) au niveau départemental. Il est bon de rappeler que gagner une grande commune ne signifie nullement gagner un département.

L’opposition s’est illustrée dans certaines grandes villes mais elle demeure minoritaire et les résultats définitifs le prouveront.

Les animateurs de Yewwi sont dans la manipulation, le dilatoire et la digression.

Nous leaders de Macky2012 nous nous inscrivons dans une posture républicaine et démocratique et restons à l’écoute des organes compétents pour la proclamation des résultats définitifs de ces élections.

Le monde rural a fait la différence avec la technique de « l’encerclement des villes par la campagne » qui a fait gagner au Président Senghor, plusieurs élections.

Son Excellence le Président Macky Sall a mis le monde rural au cœur de ses priorités avec des programmes qui ont soulagé sa population.

L’électrification des villages qui passe de 1098 à 2202 sous le Président Macky soit 440 villages électrifiés par an contre 84 villages électrifiés.

Le programme des bourses de sécurité familiale, le cash transfert, l’équité territoriale, le Pudc, le Puma sont autant de programmes qui ont conforté la population du monde rural dans leur volonté de voter massivement Benno Bokk Yaakaar.

L’opposition doit garder sa sérénité et accepter la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Nous nous devons de respecter les règles du jeu car nous sommes tous conscients qu’aujourd’hui il n’est plus possible de « voler » des élections. Si tel pouvait être le cas, les grandes villes comme Dakar, Saint Louis entre autres ne tomberaient pas dans l’escarcelle de la coalition Yewwi.

Les leaders de Macky2012 renouvellent leur loyauté et leur engagement à l’endroit de son Excellence le Président de la République Macky Sall et comptent l’accompagner sans bornes dans l’achèvement des programmes de développement socio-économique pour le bien être des Sénégalaises et Sénégalais.

Pour la Coordination Nationale de Macky2012

La Coordinatrice Nationale

Mme Adji Diarra Mergane Kanouté