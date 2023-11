Madiambal Diagne : «Au sein de Pastef, il y a aussi des salafistes purs et durs»

Le journaliste et patron du groupe Avenir Communication est revenu sur le choix de Bassirou Diomaye Faye, comme plan B d’Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle. Pour Madiambal Diagne, il s’agit juste d’une stratégie politique.

« Ousmane Sonko lui-même sait que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne va pas prospérer parce qu’ils sont tous les deux poursuivis pour les mêmes chefs d’inculpation », a-t-il notamment indiqué. Pour l’écrivain, ce choix « prouve, aujourd’hui, que Pastef est un conglomérat d’intérêts et de forces divergentes antagonistes ».

Invité de l’émission Tolluwaay sur Seneweb, Madiambal Diagne déclare qu' »au sein de Pastef, il y a des démocrates purs et durs, convaincus, mais il y a aussi des salafistes purs et durs, convaincus, tout comme il y a des indépendantistes ». A ce titre, il soutient que « si on choisit Diomaye Faye, c’est pour privilégier l’un des courants ». « Un député a récemment déclaré que des bailleurs ont mis la pression sur Ousmane Sonko parce qu’il ne peut pas être candidat et cela personne ne l’a démenti », a insisté Madiambal Diagne, soupçonnant des « fonds occultes ».