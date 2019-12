Madické Niang : « Me Wade était surpris quand il a vu mes relevés de comptes bancaires…»

Madické Niang est revenu sur les minutes de son audience avec le Secrétaire général national du Parti démocratique Sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade. Il révèle ainsi dans les colonnes du quotidien SourceA, une histoire jamais dévoilée au public.

Selon lui, pour justifier au Pape du Sopi que Macky Sall n’était pas derrière sa candidature, il lui a remis ses relevés de comptes bancaires et les factures de ses maisons vendues. « J’ai montré au président Wade mes relevés de comptes bancaires, les chèques de mes maisons vendues pour lui prouver là où j’ai trouvé le financement de ma campagne électorale.

Mais cela a beaucoup surpris Me Abdoulaye Wade qui a posé sa main sur sa bouche. Ainsi, il m’a certifié de Senghor à Macky, (Senghor, Abdou Diouf, Lui Me Wade et Macky Sall), qu’aucun n’a eu a recourir à ce genre de financement et il m’a dit que je suis digne », a révélé Madické Niang.