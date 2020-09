’’Pour cette année, certaines activités seront annulées ou modifiées pour éviter les grands rassemblements’’, a-t-il dit au cours d’un point de presse dédié à l’organisation de cet événement religieux commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride.

‘’La cérémonie officielle pourrait être annulée ou, à défaut, le format sera changé cette année. Les conférences qui se faisaient seront également modifiées. En lieu et place des grandes mobilisations dans des salles, les gens pourront suivre à travers les nouvelles technologies de l’information et de la communication’’, a précisé le guide religieux.

Il en sera de même pour les caravanes qui sillonnaient les grandes villes pour revenir sur les traces de Serigne Touba en prélude au magal. ‘’Les caravanes seront maintenues mais, dans chaque région, les responsables vont faire de la sensibilisation sur cette pandémie’’, a indiqué Serigne Bassirou Mbacké.

Une commission de réflexion sur la santé sera mise en place et sera dirigée par le professeur, Lamine Guèye, avec Touba assistance et d’autres personnalités pour appuyer la sensibiliser des fidèles sur la maladie.

Aussi, le khalife invite les bonnes volontés à acheter des masques pour les offrir aux plus vulnérables qui n’ont pas les moyens de s’en procurer. ‘’Selon les estimations, 5 millions de personnes font le déplacement à Touba pour le magal donc le khalife demande aux talibés de mobiliser 5 millions de masques pour les distribuer’’, a-t-il fait savoir.

Il a exhorté les talibés à se repentir et à se consacrer à l’adoration de Dieu. Il les invite aussi à se conformer aux recommandations des médecins. ‘’Je reste convaincu qu’il va conjurer le mal que constitue cette maladie. Ce magal va se passer dans les meilleures conditions comme l’avait dit le khalife au président de la République Macky Sall’’, a estimé le porte-parole de Serigne Mountakha Mbacké.

Cependant, le khalife n’a pas peur de la maladie parce qu’il est dans une autre dimension spirituelle vis-à-vis de son seigneur mais il a le devoir d’exhorter les talibés à respecter les mesures barrières, a-t-il précisé.

Le khalife est quelqu’un de responsable que l’on ne peut pas influencer et s’il tel était le cas, l’héritage de Serigne Touba ne lui serait pas confié, témoigne Serigne Bassirou Mbacké.

‘’Même si on devait perdre la vie, on va respecter les consignes de Serigne Touba. On peut être rassuré parce que Serigne Touba va s’ériger en bouclier entre la maladie et nous. Le magal symbolise notre fête de l’indépendance autrement on serait toujours sous la domination du colon’’, a-t-il insisté.