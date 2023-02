Titre : Magal de Porokhane /Sokhna Diarra Bousso la femme vertueuse et pieuse.

Source de référence:

«La Soxna est la femme qui est droite et pieuse. Elle ne fait que du bien et en parle» dixit Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké fondateur du mouridisme. Sokhna Mariama Bousso en est le modèle parfait exact.

Base de référence : Porokhane est un lieu de pèlerinage annuel ; magal où des centaines de milliers de personnes surtout des femmes sont présentes. Elles rendent hommage à Mame Diarra Bousso, la femme vertueuse et pieuse, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. Elle mourut en effet à Porokhane en 1866, à l’âge de 33 ans. Le mausolée et le puit de Mame Diarra Bousso figurent sur la liste des sites et monuments historiques classés au Sénégal.

S’agissant de Mame Diarra Bousso, l’étonnement du commun des mortels en ligne de mire, la communauté mouride a les réponses sur ces points d’interrogations. Sur quelles forces s’est appuyée donc cette femme vertueuse? Comment elle a menée telles ses batailles? C’est Dieu qui lui a donne l’énergie d’accomplir toutes ces choses dans son foyer. Toutes les activités et les responsabilités qui font notre quotidien ont été importantes, et essentielles pour elle.

Elle fut la femme vertueuse et louée parce qu’elle a loué Dieu. Sokhna Diarra Bousso est cette femme vertueuse non parce qu’elle a maîtrisé tout le Saint Coran, mais parce qu’elle s’en est appropriée les paroles.

Sokhna Diarra Bousso est une femme de valeur, son comportement relève uniquement de l’exploit divin, et sûrement pas d’une surdose de capacités féminines.

C’est Dieu qui fait à travers la femme, et les capacités qu’Il a données à cette femme de référence, les exploits. Ces dernières prouesses s’accomplissent à force de tout bien accomplir les combats, malgré les fragilités. Sokhna Diarra Bousso en est l’illustration. Elle a nourrit son intimité avec Dieu. Elle s’était lancé corps et âmes dans beaucoup d’actions communautaires salutaires, en se disant facilement que Dieu pourvoira. Et s’y ajoutent autres valeurs intrinsèques inhérentes et propres à la femme, à l’instar de son bon devenir dans les deux mondes. Sokhna Diarra Bousso est le reflet des fondamentaux de la femme du Mouridisme.

La femme vertueuse qu’elle a incarnée, est une femme d’action, car elle a passé du temps avec Dieu, elle le révère, le célèbre, l’honore, le glorifie, l’adore, le respecte. Elle se nourrit de sa présence, de sa force. Le temps passé avec Dieu est d’un double secours: elle donne la joie et elle fortifie. La femme vertueuse semble être aux mêmes bénéfices des grâces divines. Elle travaille d’une main joyeuse et sa force croît au fil du temps. La femme vertueuse est animée par l’espérance qui l’attend. Sokhna Diarra Bousso fut l’exemple type, hors norme cartésien.

Dès l’annonce du Magal de Sokhna Diaarra Bousso fixé en cette année 2023 le 2 Février à Porokhnane, les mourides et ceux de la diaspora sont dans l’effervescence. Les dahiras, terrain d’application sont en euphorie. A l’ère des Tics «1», le monde est au courant de cette bonne nouvelle, répandue comme une trainée de poudre en plein vent de tempête. Nul doute que le Magal de Porokhane bâti, dans la foi religieuse ne désemplirait ne point en cette période ? C’est un événement sans commune mesure fort significatif. La dimension universelle de Mame Diarra Bousso reflète multiples facettes. Les Mourides fidèles accentuent davantage l’aisance de vivifier la ferme volonté de communier avec l’événement.

Ledit rendez vous spirituel figure dans le calendrier mouride. Sokhna Diarra Bousso est l’incarnation du leader féminin charismatique à la vertu sublime et non sublimée. La population sénégalaise a par devers elle la juste mesure des effets bénéfiques de ce séjour à Porokhane. Les mourides, managers hors pair de ce Magal, pour ce qui est du management de cet événement sont au premier rang. Rien concourant au succès de Porokhnae ne doit être omis encore moins laissé en rade.

Entre autres, déterminants prédominants figurent, en tête de chapitre, la sécurité, l’accueil, le confort des pèlerins et autres invités de marque. Le bon déroulement du Magal de Porokhane constitue pour les mourides zélé un sacerdoce. Tout doit très bien se dérouler inchallah, ne cessent-il de répéter lors des séances de préparation.

«1» https://globalservicetic.ca/magalporokhane est un projet de caravane virtuelle vers porokhane.

Serigne Saliou Fall Personne Morale CLUB SOXNA (Leadership Féminin).