Magal de Touba : il y a un gros problème au marché de Mbacké

Au marché de Mbacké, le désordre dans les installations au marché central source de toutes les catastrophes

Un décor indescriptible s’offre aux usagers, les populations et les véhicules disputent la possession des routes et ruelles qui l’entourent. La mairie de Mbacké ne veille plus à la sécurité des gens. Tous les abords des routes même les passages piétons, les installations gênent le trafic.

Populations et automobilistes se bousculent à longueur de journée à Mbacké. Se frayer un passage est difficile en ces périodes de l’approche du Magal période durant laquelle le centre-ville de la commune devrait être assaini, les routes et ruelles déguerpies mais on assiste au contraire.

Les autorités de la mairie sont beaucoup plus intéressées par les taxes que paient les tabliers et les commerçants qu’à la sécurité des populations. Comme le dit l’adage « avant tout la sécurité d’abord ».

A cela s’ajoute les tas d’immondices qui se dressent partout.

La mairie faute de camions de ramassage des ordures, ce sont des charrettes qui se bousculent avec les véhicules qui assurent le travail et ce sont les occupants qui paient à la place de la mairie.

Est-ce que ces gens qui nous gouvernent ont-ils du respect pour les populations, je dirais non car le respect, c’est d’abord penser à ce qu’il y a de meilleur à ton prochain. L’argent rien d’autre que l’argent qui les intéresse. Nous voulons des dirigeants responsables qui se respectent et qui savent se respecter.

Abdou Dia pour xibaaru