Par Me Diaraf SOW

Nous avions tous, à l ‘unanimité prié pour son retour en paix et en bonne santé ; par la grâce du Tout Puissant, il est de retour en pleine forme parmi nous. Mahammed a repris service à la Présidence de la République dont il assure le Secrétariat Général à côté de son ami intime, son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République.

Le dévouement, l ‘amour, le respect, la considération et la loyauté qu’il voue à ce dernier sont connus de tous.

Son absence remarquée par tous a été sentie, ressentie par toute la République et au cœur de la République.

Mahammed ne veut rien pour lui excepté la réussite du Président de la République. Il est travailleur, discret, effacé mais très efficace.

Aimé de tous, respecté partout, Mahammed n ‘a pas d ‘ennemis déclarés.

Ses capacités humaines, humanitaires et intellectuelles surprennent. Mahammed est un homme très respectueux et très respectable.

Grand homme d ‘Etat, sa présence à côté du Président assure et rassure. Mahammed est un gage de sécurité pour la République.

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National du parti ADAE/J