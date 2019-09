La fille adoptive de Chirac refoulée des funérailles

Ecartée du clan Chirac il y a quelques années, Anh Dao Traxel a pourtant vécu au sein de la célèbre famille durant plusieurs années et a même été considérée comme la troisième fille de Bernadette et Jacques Chirac. Aimée puis détestée, Anh Dao Traxel serait selon Claude Chirac, responsable d’une grave trahison…

Pour certains Jacques Chirac avait deux filles. Pour d’autres, il en avait trois. A la fin des années 70, Bernadette et Jacques Chirac sont parents de deux filles, Laurence et Claude, quand ils prennent la décision d’adopter un troisième enfant. Une enfant pourtant déjà âgée de 21 ans… C’est en effet l’âge qu’avait Anh Dao Traxel au moment de son arrivée en France. Réfugiée vietnamienne, elle rencontre Jacques Chirac en juillet 1979 à l’aéroport de Roissy alors qu’elle fuit les atrocités qui se déroulent dans son pays. Jacques Chirac, maire de Paris à cette époque prend immédiatement la jeune femme sous son aile et lui offre le gite et le couvert. Anh Dao Traxel s’installe en effet au domicile des Chirac et elle y vivra durant deux ans. Plus tard, elle rejoint également l’équipe municipale de son « père adoptif » et travaille à ses côtés.

Anh Dao Traxel écartée par Claude Chirac

Si c’est au départ le conte de fées pour Anh Dao Traxel, elle commence à déchanter quand sa famille adoptive l’écarte brusquement : « Peut-être que ma famille de cœur avait honte de moi parce que j’étais femme de service dans un foyer pour retraités », se demandera plus tard la jeune femme. Après plusieurs années de joyeuse cohabitation, elle réalise ne plus être la bienvenue au sein du clan Chirac.

Selon certains proches de la famille, c’est Claude Chirac, la fille cadette en charge de la communication du président de 1995 à 2007 qui est à l’origine de l’écartement d’Anh Dao Traxel. La plus jeune des filles du couple considérerait sa sœur adoptive coupable d’avoir révélé la maladie de son père au grand public. « Les très proches, lorsqu’ils racontaient le moindre détail de la vie de Jacques Chirac, étaient impitoyablement écartés par Claude Chirac », assure la journaliste Béatrice Gurrey. Triste de ne plus pouvoir parler à son père adoptif, Anh Dao Traxel s’était confiée lors d’une interview accordée à Var Matin en 2011. Elle avait alors qualifié Claude Chirac de « reine des coups tordus qui a toujours voulu me donner des leçons de morale ».

Quand Anh Dao Traxel accusait Jacques Chirac

Si au départ elle n’accable que Claude Chirac, son amertume la pousse ensuite à accuser Jacques Chirac de récupération politique et affirme que leur rencontre à Roissy et son « adoption » n’était qu’un coup de com. Déçue, elle déclare avoir eu « le sentiment d’avoir été utilisée à des fins électorales » par la famille de l’homme politique mais préfère aujourd’hui conserver comme image de Jacques Chirac celle d’un « papa poule avec beaucoup d’humour ».

Persona non grata, Anh Dao Traxel a affirmé à BFMTV avoir appris sa disparition comme le reste des Français, par la presse, et déclare ne pas savoir si elle sera autorisée à assister à ses funérailles.