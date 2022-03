Mairie de Dakar : Barth bloque les 150 millions des acteurs culturels

Fonds d’appui de la mairie de Dakar : BARTH BLOQUE 150 MILLIONS DES ACTEURS CULTURELS

Depuis trois mois, les porteurs de projets et programmes artistiques et culturels courent derrière le montant alloué par la Ville de Dakar pour leurs projets.

La Ville de Dakar a décidé de financer 83 projets artistiques et l’envolloppe de 150 millions dégagées le 30 décembre 2021. Par souci de transparence, les acteurs culturels bénéficiaires ont payé chacun 14 mille francs Cfa aux Impôts pour des quittances d’autant que l’argent était logé au trésor public. A partir du mois de janvier 2022, les bénéficiaires devraient commencer à dérouler les activités artisiques et culturelles. Mais, depuis l’élection du nouveau maire Barthélémy Diaz, ce dernier a bloqué le décaissement du financement des 83 projets artistiques et cumturels retenus par la pertinence des contenus par un jury indépendant et autonome compoé de professionnels de la culture. Les acteurs culturels crient au scandale car trois mois s’écoulent sans la mise en oeuvre des activités culturelles d’importance. Cela commence mal avec la culture pour le nouveau maire Barthelemy Diazqui disait qu’il veut faire de Dakar, une ville culturelle. Les acteurs culturels indépendants déplorent le préjudice et le coup de poignard à la culture.

Pour accompagner la création, la production et la diffusion des eouvres artistiques, éditoriales et cinématographiques, la maire de la ville de Dakar a décaissé une enveloppe de 150 millions de francs Cfa à l’issue d’un appel à projets culturels par le Fonds de la Ville de Dakar et pourtant créé par le Maire Khalifa Sall depuis quelques années et piloté par le défunt Oumar Ndao, alors directeur de la culture de la Ville de Dakar.

Quatre-vingt-trois projets artistiques sont retenus par la mairie de Dakar, pour une enveloppe de 150 millions de francs Cfa. Le jury composé de professionnels de la culture avait reçu et examiné 515 projets et avait préselectionné 307 dossiers. Finalement en fonction des critères établis, le jury a validé 83 projets culturels dont 12 projets en audiovisuel, 23 projets en art visuel. En art scénique, 18 ont été sélectionnés, 15 projets dans la section mode et en littérature 15 projets ont été retenus.

Compte tenu de cette situation délétère, le Collectif des aceurs culturels indépendants dénonce avec la dernière énergie la nouvelle équipe municipale de Dakar qui bloque les projets culturels des citoyens de Dakar. Et des actions sont prévues pour réclamer des dus.

Le Collectif des acteurs culturels indépendants.

Fait à Dakar le 10 mars 2022.