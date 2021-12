Mairie de Saint-Louis : Mary Teuw Niane poursuit son opération de charme

S’il y a un candidat aux élections territoriales qui poursuit avec aisance son opération de charme, c’est bien le Pr MaryTeuw Niane. Le candidat de la coalition du Parti du progrès et de l’espoir tisse tranquillement sa toile. Loin des querelles de positionnement et de leadership et des rivalités à la Langue de Barbarie entre les coalitions «Gueum sà bopp» et Benno Bokk Yaakaar, Mary Teuw Niane déroule son programme à travers des visites de proximité.

Ce week-end, selon L’As, il a été à Guet-Ndar où il a été accueilli par des populations enthousiasmées qui lui ont fait part de leurs préoccupations. Jeunes, femmes, enfants, vieux…personne n’a voulu être en reste. Pour le candidat à la mairie de Saint-Louis, l’intérêt de la communauté de Guet-Ndar et du peuple sénégalais doit être une priorité.

D’après lui, les «Guet-ndariens» risquent d’être lésées parce que l’actuelle équipe municipale est obnubilée par les profits qu’elle espère tirer personnellement de l’exploitation du gaz. A l’en croire, Mansour Faye et son équipe ne pensent pas aux infrastructures dont la ville devait se doter pour conquérir un nouveau statut : la ville du gaz. En éternels loosers, dont la vision ne dépasse pas leurs appétits personnels, selon M. Niane, ils ne sont pas prévenants