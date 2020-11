Maladie Mystérieuse : Alioune Ndoye livre les premiers résultats des analyses…

Alioune Ndoye a révélé les premiers résultats des prélèvements effectués en mer, après l’apparition d’une maladie mystérieuse chez des pêcheurs.

Selon le ministre des Pêches et de l’Economie maritime, qui clôturait samedi, la Journée mondiale de la Pêche artisanale à Diamniadio, les premières analyses « ne révèlent pas de pollution chimique » et que les filets utilisés par les pêcheurs seraient à l’origine de la maladie.

« Notez que pour l’instant les premiers résultats nous sont remontés et il ne s’agit pas de pollution chimique et autres. Les recherches s’orientent vers les filets utilisés. En tout cas, la recherche s’oriente vers ça, mais tous les prélèvements aujourd’hui faits ne révèlent pas de pollution chimique et autres des zones concernées », a indiqué Alioune Ndoye.