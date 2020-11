Malick Wade Guèye : « Dialogue national pour un gouvernement d’union national »

Au lendemain du remaniement, les analystes et chroniqueurs politiques, experts par circonstance en sciences po, ( Justin NDIAYE, Momar DIONGUE, Cheikh Yerim SECK, Pape Alé NIANG et autres, ont accroché partout dans le pays, des diffuseurs d’odeurs de suspicion, de deal, de combine et de complot de toutes sortes à l’endroit de son Excellence le président Macky SALL et de Monsieur Idrissa SECK. Je profite de cette situation politique et de l’effet qu’elle a produit au lendemain de ce remaniement, pour exprimer avec quelques sénégalais ces vérités nécessaires pour que nul n’en ignore; car je ne puis me taire sur ce qu’on voudrait distiller pour discréditer les uns et les autres encore comme ils savent le faire. L’exemple du différend de Pape Alé et Mody NIANG d’avec le ministre Cheikh Omar HANN est encore vivace, tout comme Barthélémy DIAS et Maître Moussa DIOP ou encore Ahmeth AIDARA et le maire de Guediawaye Aliou SALL. Ils ne font que diffamer.

S’en est là surtout que la majeure partie des sénégalais reconnaîtront l’impérieuse nécessité de la véritable sagesse politique qu’il faut aux acteurs politiques eux-mêmes pour la construction de la Nation. Mêmes les opposants les plus radicaux, les plus insensibles doivent savoir que la République est au dessus de tout et qu’elle doit être une affaire de conscience collective. On doit donc écouter notre voix intérieure ; la conscience. Aujourd’hui , certains sénégalais n’ont pas compris le sens d’une union politique autour des questions d’intérêt national. Après le dialogue national qui a conduit aux conclusions dont la plus importante est une unité pour bâtir un Sénégal prospère par un gouvernement d’union de toutes les forces vives de la Nation, son Excellence le président Macky SALL a bien fait de respecter tout ce que la commission politique du dialogue national a bien voulu lui proposer. Pourquoi donc vouloir l’accuser de DEALER avec l’opposition ? Il n’a fait que respecter sa parole, respecter ses aînés qui lui ont fait des propositions allant dans le sens de l’intérêt du Sénégal. La trahison dont certains l’accusent, les desseins secrets qu’on lui reproche, ces attaques maladroites des rancuniers et manipulateurs ne passeront pas. Il faut arrêter ; l’union fait la force.

Le sujet de leur fureur réside uniquement à la désillusion qu’ils ont subi en constatant que les vrais patriotes vont s’unir pour hisser ensemble le Sénégal vers l’émergence (AMINE). Ils ont perdu la raison, et savent que les sénégalais ne se battront point contre un insensé idée de croire que s’opposer c’est toujours combattre tout ce que le gouvernement fait. Dans leur façon de faire de la politique, ils veulent toujours que le Sénégal soit en ébullition. Ouvrez vos yeux et vos cœurs, et arrêtez de dire que celui qui est avec le président Macky est une mauvaise personne, un opposant qui travaille avec lui est un Dealer. Si on cherchait les minables dans ce SENEGAL, on les retrouverait certainement dans l’opposition ou ailleurs mais pas avec ceux qui sont aux côtés du président.

Il faut dissiper vos soupçons et croire à ceux que Dieu a choisi pour nous. Ayons confiance en eux et demandons leur d’être tout simplement justes, ouverts, réceptifs et efficaces pour mener le Sénégal à bon port. Qu’ils servent la Nation au lieu de s’en servir, qu’ils écoutent les complaintes des sénégalais au lieu de les ignorer, qu’ils aient pitié des plus démunis au lieu d’être là uniquement pour les riches, qu’ils fassent de l’équité et de la transparence leur base de toutes actions politiques. Un pays se construit dans l’unité et l’union des cœurs, des mentalités et des compétences. Le Sénégal se fera et doit se faire par et pour les sénégalais que nous sommes.

Que cette minorité arrête de penser pour tous les autres, et qu’ils cessent la manipulation pour nous faire croire que tous les sénégalais doivent parler et agir comme eux; insulter et menacer les autorités. Et comme chacun songe à son intérêt personnel, personne au bien commun, et que les intérêts particuliers sont toujours opposés entre eux, voilà le choc perpétuel qui repose sur leurs brigues et leurs cabales, leurs manipulations et mensonges, sur un flux et reflux de préjugés, d’opinions contraires, où les plus échauffés, animés par des rancuniers fougueux qui n’ont jamais été avec un régime en place au Sénégal : « LES VA-T-EN GUERRE » comme on les appelle. Ils n’ont aucune solution aux problèmes des sénégalais et veulent toujours semer le trouble dans le pays. Ces gens ne savent pas de quoi il est question pour conduire un État. Pour ces gens, ils croient que chaque sénégalais doit ériger ses propres règles, ses jugements, ses principes, qui ne sont point admis ailleurs. Ils croient que tout homme d’un parti politique différent du leur est un fripon : le bon, le mauvais, le beau, le laid, la vérité, la vertu, n’ont qu’une existence locale et circonscrite autour d’eux alors qu’ils sont les plus tordus du Landerneau politique sénégalais. Quiconque aime à se répandre et voudrait bien réussir à vivre dans plusieurs sociétés doit être plus flexible comme son Excellence le président Macky SALL. Il doit se mettre à la place des autres, changer de principes bien des fois, modifier son esprit et mesurer ses maximes à la hauteur de l’intérêt général : il faut qu’à chaque période de l’avancée du temps, qu’il revisite ses pratiques relationnelles en entrant dans son âme. Cultivons la bonté, la tolérance, la sagesse, le respect de notre diversité culturelle mais surtout la vérité qui permet à tout projet politico-social d’aboutir. La vérité est une affaire de Dieu : « disons la vérité par souci d’honnêteté, et non par jactance ». Je vous prie.