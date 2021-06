Malick Wade Gueye : « Ousmane Sonko n’est pas patriote »

ENCORE LUI ET TOUJOURS LUI JUSQU’AU CHAOS QU’IL CHERCHE…Par Malick Wade Gueye

Oui, encore Ousmane SONKO qui appelle à sortir dans les rues, histoire de créer la confrontation d’avec les forces de l’ordre pour attiser le feu, embraser le pays. Devons-nous le laisser réussir son entreprise sordide et dangereuse dans ce SENEGAL qui offre au monde entier une leçon de stabilité, de cohésion nationale et d’entente sociale ?

La crise qu’il veut provoquer conforte toutes celles et tous ceux qui sont véridiques et de bonne foi et qui disent que SONKO n’est pas patriote et il y’a peut-être des forces étrangères qui sont derrière lui. L’homme est plus que décidé à aller au bout de sa logique : déstabiliser le Sénégal ipso facto.

Les événements du mois de mars dernier ont fait 13 morts et plus de 300 blessés, sans compter les dégâts matériels et les conséquences qui s’en sont suivies. Des jeunes ont été identifiés et arrêtés lors des événements. Certains ont été libérés d’autres qui avaient commis des infractions ou délits gravissimes sont retenus dans les prisons. La détention de 08 malfrats est l’alibi que SONKO veut encore utiliser pour activer la seconde vague qu’il souhaite plus dévastatrice.

Au lieu de se repentir et se ressaisir, SONKO pousse les jeunes à sortir encore dans la rue pour manifester : il leur demande de sortir massivement. Qui sait ceux qui vont sortir ? Que vont-ils faire ? Nos forces de sécurité seront-elles capables de les contenir ? Non, nous avons compté assez de victimes à cause de ce gars, il est temps de l’arrêter et de régler définitivement son cas.

Quoique certaines familles en ont gardé les douleurs et les peines suite à l’appel à l’insurrection du mois de mars, aujourd’hui, trop d’indices ont été décelés et ont permis à la majorité des sénégalais de comprendre tout. Personne ne soupçonne plus que Sonko a manipulé les sénégalais en déplaçant une affaire privée sur le terrain politique en accusant son Excellence le président de la république de le comploter. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, c’est lui tout seul, en pleine couvre-feu, s’est déguisé pour se rendre dans un salon de massage de son propre gré pour y trouver des filles de 20 ans. Nous ne saurons dire ce qui s’est passé au point qu’il soit accusé de viols répétitifs par une nommée Adji Rabi SARR. Sonko et ses affidés n’ignorent plus qu’aux yeux du public la vérité soupçonnée est près de l’évidence depuis que le Khalif général des Mouride Sérigne Mountakha MBACKE lui a servi ce sermon resté à travers de sa gorge et qui a retenti dans tout le pays. Si c’est le Saint homme dont toute la préoccupation est de veiller sur les recommandations de l’Islam est au parfum de cette affaire de mœurs, à plus forte raison les autres sénégalais car Sérigne Mountakha ne s’attarde pas sur de telles choses mais c’est le nombre de morts que l’affaire a causé qui le préoccupe plus que tout. SONKO a sacrifié des jeunes lors des évènements. Il faut qu’il assume.

Tout ce que nous souhaitons pour la consolation des familles endeuillées, c’est d’éviter à notre pays une seconde vague plus dévastatrice comme Ousmane SONKO le souhaite. Mais si tel est le souhait de SONKO, alors que vaut la parole du Saint homme devant l’inflexible souhait de ce dernier qui appelle à un Mortal combat pour voir le Sénégal en feu et en sang? Il ignore que tous les actes qu’il pose parviennent au Khalif ou lui vont parvenir, et je crains que cette fois-ci, le Khalif général des Mourides va laissé l’Etat réagir avec fermeté pour mettre de l’ordre une bonne fois pour toute afin d’assurer la paix et la cohésion nationale.

SONKO doit aller répondre à la justice pour que la vérité éclate pour de bon au lieu de chercher vaille que vaille à déstabiliser le Sénégal. J’ose dire comme bon nombre de sénégalais que Sonko est à craindre et que son avidité, sa malhonnêteté et sa mauvaise foi lui inspirent toujours de poser des actes de défiance pour venir à bout de son vœu. Mais Dieu veille sur le Sénégal.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille.