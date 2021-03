Malick Wade Guèye : « Sonko n’est pas ce qu’il veut nous faire croire »

LA VÉRITÉ DANS LA FOI…Par Malick Wade Guèye

Adji Rabi SARR est une femme, elle vient pour la première fois de parler depuis que cette affaire d’accusation de viol a éclaté. La femme ne doit pas être un objet, elle ne doit pas être considérée comme un rien pour un homme quelle que soit sa dimension. Adji est une femme ordinaire, citoyenne, elle doit rester telle quelle. Sonko est aussi un citoyen ordinaire depuis la levée de son immunité parlementaire. Je ne sais si je m’abuse, mais il me semble que la véritable FOI pour être véridique est le plus chaste de tous les liens de l’âme d’avec l’esprit et le corps mais malheureusement, il en manque pour certains sénégalais: prêcheurs, Imams, droits d’hommistes, politiciens… C’est la VÉRITÉ qui est le feu divin qui épure nos penchants naturels, en les concentrant dans un seul objet : la FOI. Aujourd’hui, les sénégalais veulent juste la vérité sur cette affaire pour passer à autre chose mais malheureusement on évite de poser les bonnes et pertinentes questions en tant que musulmans afin d’y apporter les réponses appropriées. 1- Ousmane SONKO s’est-il rendu au salon de massage ? 2-Combien de fois ? 3-À quelles heures? 4-S’est-il fait masser par des filles qui ne sont pas ses épouses ? 5- A-t-il entretenu des rapports sexuels avec Adji Rabi SARR? 6- Ndèye Khady NDIAYE utilisait-elle ces filles pour gagner de l’argent (proxénète) ? Que dit l’Islam pour ces 6 questions ? Voilà sur quoi devaient porter toutes les sorties des prêcheurs et autres faiseurs de lois. En tant que musulman, marié à deux femmes, député à l’assemblée nationale, législateur, homme politique qui aspire diriger le Sénégal, théoricien de l’anti-système, il violait le couvre-feu, se rendait régulièrement dans un salon de massage pour du plaisir et non pour recouvrer la santé. Disons nous la vérité car c’est la vérité qui nous dérobe aux tentations, et nous préserve de nos actes méchants et lâches pour nous rendre loyaux, justes, sincères et équilibrés.

Je reviens à la Femme, cet être sacré par Dieu; les femmes vivent constamment dans des conflits: le maternel, la féminité, le féminin et le social mais elles restent toujours courageuses face à ces défis. Soyez courageuses pour défendre Adji SARR et la remettre elle et Khady NDIAYE dite Fina sur la bonne voie. Voilà le combat des femmes et non le lynchage médiatique, les injures et autres attaques comme le font certaines.

Ousmane Sonko est le bourreau de cette fille, il a abusé d’elle, il a couché avec elle et l’a mis enceinte. Il l’a trouvé dans un trou de souris creusé par une autre femme du nom de Ndeye Khady NDIAYE, pour abuser d’elle. Voilà ce qui s’est passé. Sonko n’est-il pas allé au salon de massage, en plein couvre-feu, la nuit, laissant ses deux femmes à la maison ? Oui. Comment concevez-vous cela ? D’aucuns disent qu’il en a le droit, mais moi je dis non, vu ce qu’il incarne: un pieux, le messie, l’homme qui doit changer le système, le plus propre, le plus compétent, le plus intelligent, que sais-je encore ? On a pas besoin d’un président qui se fera remarquer dans les rencontres nationales, régionales, sous régionales et internationales sous l’angle d’un pervers. Le Sénégal mérite plus que ça. Sonko n’est pas ce qu’il veut nous faire croire, il n’est pas un dévot, il en est un faux. Ah! pourquoi on veut qu’il soit obligatoirement un saint au point de croire à tout ce qu’il dit ? Il a posé jusqu’ici des actes qui sont en porte à faux d’avec la vérité: les 10 millions alloués aux députés, la création de ses cabinets ATLAS, MERCALEX, AB-PARTENERS, l’accusation de détournement de 94 milliards portée sur Monsieur Mamour DIALLO, l’audience avec Mansour FAYE, sa maladie depuis qu’il est enfant et maintenant ce cas de viol qui embranche toutes les contradictions entre acteurs politico-sociaux et culturels.

Sénégalais, mes chers compatriotes, faisons tout pour que nos cœurs ne suivent point les sens ou les émotions mais qu’ils les guident vers la VÉRITÉ. Exigeons la vérité sur cette affaire pour apprécier avec bonne foi. Que nos sentiments et jugements couvrent nos égarements d’un voile délicieux qu’est la BONNE FOI en tant que croyants.

Il ne devrait avoir rien d’obscène que la débauche et son grossier langage nous interdisent de dire ou de faire pour que jaillisse la vérité. La vérité est une affaire de Dieu et elle doit être toujours notre objectif. Le mensonge ne doit pas arracher nos relents humains qui nous permettent d’user de notre conscience avec audace pour juger le bien et le mal. Autour d’Adji SARR on lit le mystère, le silence, la honte craintive qui aiguisent et cachent ses transports mais surtout la capitulation malgré tout. Elle est seule face à une horde de personnes qui ne veulent pas analyser lucidement ce problème. Mais sa première sortie honore ceux qui sont avec elle et exhibe sa décence et son honnêteté. Adji doit savoir accorder sa bonne Foi à l’honneur pour que Dieu tranche clairement ce cas un jour. Pourquoi la bannir et la jeter aux pâtures sans raisons ? Pourquoi refusons nous de voir cette image d’imperfection de SONKO sous laquelle on le placerait dans le lot du commun des mortels ? Croyez-moi, chers compatriotes, la débauche et la dévotion ne sauraient loger ensemble, et ne peuvent pas même se compenser; ou bien on est pervers et faux ou bien on a de la Foi et on est bon pour l’excellence de notre nature humaine.

Faisons attention afin de voir où poser les pieds pour marcher en avant ; la mort attend chacun de nous.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille.