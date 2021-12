Mamadou Diallo à Macky : « la destinée du pays repose sur vos mains »

Prémices d’une bonne gouvernance…Par Mamadou Diallo

Pauvres de nous sénégalais manipulés par une infime partie de la population qui ne regarde que leurs intérêts pour inciter les gens à sortir occuper la rue je veux dire les politiciens. Ceux qui se battaient hier ne sont-ils pas le pouvoir d’aujourd’hui et que toujours y a ce même tohu bohu. Ouvrons les yeux et ne soyons pas les dindons de la farce.

N’est –il pas l’heure de faire une rétrospection sur le passé. Tenons les pagaies pour diriger la pirogue le Sénégal dans la voie de l’émergence tant vantée par le président.

Regardons les pays qui nous entourent pour ne pas tomber dans le chaos que vivent leurs populations. Sachons que démocratie ne veut pas dire anarchie ou impolitesse verbale

Nos institutions ont besoin de respect. En 2012 et en 2019 , on a eu le président le mieux élu en score électoral et on voit le travail colossal abattu par son gouvernement dans la sérénité pour mener le pays à l’ émergence.

Mr le Président tenez bon 2024 n’ est plus loin, la destinée du pays repose sur vos mains donc ne vous attardez pas sur des paroles de bornes fontaines

Mr le président par rapport à votre candidature pourquoi accepter des questions qui n’ont aucune importance pour le pays .

Pourquoi installer encore le pays dans ce flou total ? Mr le président concentrez-vous sur l’essentiel qui devrait être la concrétisation de votre programme de 2019

Mr le Président, revenons sur certaines promesses fortes:

-Autosuffisance en riz :beaucoup d’ingénieurs agro sortent de nos universités pour rejoindre le bataillon des chômeurs ils ne demandent que la terre pour créer leurs propres emplois

Dans ce cas de figure vous avez de bonnes démarches mais votre ministre n’a pas cette vision agricole que vous voulez mener à bien pour l’autosuffisance en riz. Pour cause Les rizeries manquent chaque année de matières premières pour leur fonctionnement

-La sécurité : maillon essentiel pour le développement d’un pays. Heureusement on a l’homme qu’il faut à la place qu’il faut toutes nos félicitations au ministre pour sa vision. Lors du lancement du recrutement massif d’éléments pour la police « weedy Guiss bookoussi>> Les commissariats de proximité sont une réponse aux détracteurs

-La baisse du coût du loyer :

Ce n’est pas avec un ministre que vous aurez la solution à moins qu’il y’ait une baisse du coût des matériaux de construction

-La baisse du coût l’électricité :

Annoncée en 2019 par l’ancien ministre Amadou Makhtar Cissé ce sujet est toujours d’actualité

-Les transports en commun ;

La grève des transporteurs a montré des lacunes au sein du gouvernement. Le ministre Mansour Faye s’est retrouvé seul contre tous durant les négociations lâchées par ses collègues ministres du début à la fin. Même s’il a reçu des critiques venant de partout, ça ne l’a pas empêché de tenir la dragée haute et cette grève nous a montré le manque de solidarité gouvernementale. Mais ça ne nous a pas fait oublier l’ action qu’il a mené sur l’axe Saint-Louis-Dakar pour mettre à nue certaines pratiques néfastes des forces de l’ordre ce que nous magnifions un exemple que tous les ministres doivent faire pour une meilleure prise en charge des préoccupations de la population

Mamadou Diallo

Poulo Dierry