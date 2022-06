Mamadou Lamine Diallo : « Abdoulaye Bathily a tué le serpent de la domination pour… »

L’homme politique Abdoulaye Bathily invite la jeunesse à « tuer » le serpent de la domination

Le Professeur d’histoire a commencé à écrire ses mémoires pour partager son expérience. Bravo avec le talent de l’historien en plus.

La légende du Wagadou est la suivante nous dit-il: Mamadou tue le serpent qui exigeait qu’on lui donna chaque année en offrande la plus belle fille. Cette année-là, la plus belle fille était sa promise.

Symboliquement, le serpent est la domination sur le peuple, il prend ce qu’il y a de mieux au peuple en échange d’une hypothétique protection, paix ou stabilité assortie d’une fermeture au monde et donc à la connaissance.

“A la jeunesse passionnée de liberté, je lui dis : la liberté nous a été donnée pour assumer notre responsabilité sur terre.“

Bathily a tué le serpent de la domination pour être ce qu’il est aujourd’hui, utile à son peuple et à l’Afrique. Il « erre » comme le peuple soninké partout en Afrique pour y apporter cette sagesse traditionnelle de paix, de respect de l’autre, de liberté et de justice. Cette passion de liberté, il veut la transmettre à la jeunesse. Un ouvrage à lire!

Qui est le serpent du peuple sénégalais en ces moments de l’histoire? Sans doute BBY, qui nous refuse le droit à l’emploi, le droit à la sécurité, le droit à l’environnement sain, et les droits politiques de manifester et de participer aux élections nationales. BBY nous prend nos ressources naturelles et nos valeurs produites pour les envoyer à l’étranger, 250 à 300 milliards par an! Macky Sall doit partir!

Mamadou Lamine Diallo