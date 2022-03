Mamadou Lamine Diallo : « L’argent est volé par les dignitaires de BBY »

Leçons d’un Sommet mondial d’une eau corrompue…par Mamadou Lamine Diallo

Dakar vient de connaître trois sommets de l’eau. Macky Sall a organisé le sien à coups de milliards, le Forum social mondial, aussi, pour rappeler sa position à l’effet que l’eau est un bien public mondial qui ne doit pas être laissé au privé prédateur.

Enfin, le maire de Dakar, à juste titre, a organisé un sommet. Et il a raison. Cette affaire concerne d’abord les villes. Son slogan “Dakar dans les eaux”, nous rappelle les inondations et l’urbanisation anarchique qui coupe les voies d’eau naturelles. Il nous rappelle la mer et la nécessité de protéger le domaine public maritime et de sécuriser nos plages. Les plages sûres de Dakar sont privatisées avec la complicité de maires corrompus. Cela doit cesser.

“Même la gestion de l’eau est source de corruption chez la dynastie FayeSall“

Macky Sall a fait son Sommet de l’eau à coups de milliards. Il aime faire des affaires avec des personnalités d’origine étrangère : Elias a gagné le marché de la Francophonie, Askanazy vient de gérer son sommet de l’eau. DSK a obtenu 500 millions virés par l’Etat dans un paradis fiscal en toute illégalité. Franck Timis a obtenu les blocs de gaz de St Louis et Cayar cédés à Kosmos et BP. A New York, c’est un de ses amis qui s’occupe de la maison du Sénégal qui ne nous sert à rien, sauf à loger la dynastie FayeSall et à satisfaire leurs goûts de luxe.

Voyez-vous, trop c’est trop. L’eau est vitale pour la vie. Chaque sénégalais devrait bénéficier partout d’une eau potable et abordable. L’argent pour cela est disponible. Mais il est volé par les dignitaires de BBY et leurs partenaires de la finance internationale. C’est aussi simple.

Mamadou Lamine Diallo