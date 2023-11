Mamadou Lamine Diallo : «Le building administratif symbole de BBY»

Le building administratif symbole de l’échec de BBY

Il n’est pas encore terminé après près de 10 ans de travaux et plus de 50 milliards dépensés sans compter les coûts de relogement des structures administratives. Quel échec! C’est la marque de l’incompétence et de la corruption.

Abdou Latif Coulibaly, jadis, journaliste d’investigation réputé, a décidé de cirer les bottes des prédateurs. Il est désormais au service de Amadou Ba l’ascenseur, soi-disant candidat de BBY, manifestement rejeté par l’APR.

J’ai proposé une commission d’enquête parlementaire sur le building administratif ; le Bureau de l’AN l’a rejeté au prétexte qu’il n’y a pas de problème. Et Latif de prendre sa plus belle plume pour me traiter d’Arpagon de la vertu.

L’ingénieur respecté que je suis a le droit de questionner le marché de rénovation du building administratif confié à un vendeur de carreaux.

Moi Président, j’ouvrirai une enquête sur le dossier du building administratif. Le petit maire préfabriqué de Sokone et son nouveau chefaillon de la France-Afrique peuvent trembler. Le Sénégal appartient aux vertueux depuis toujours.

Mamadou Lamine Diallo