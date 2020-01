L’honorable député et éminent économiste, Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki et membre de la coalition de l’opposition « congrès de la Renaissance démocratique » est l’invité de l’émission Face2face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Il est revenu sur son mouvement politique et le parti politique. Il répondait à la question :

Pourquoi le mouvement tekki ne devient pas un parti ?

Nous avons un parti qui est le Parti de l’émergence citoyenne qui chapeaute le mouvement Tekki. Mais on fait une politique citoyenne avec un secrétariat permanent et une implantation dans les 45 départements et aussi dans la diaspora. Nous avons plusieurs responsables femmes dans le parti. Nous fonctionnons normalement comme les autres partis avec des rencontres hebdomadaires mais nous ne faisons pas comme les autres avec des communiqués mais nous fonctionnons »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn