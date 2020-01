L’honorable député et éminent économiste, Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki et membre de la coalition de l’opposition « congrès de la Renaissance démocratique » est l’invité de l’émission Face2face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. Et il a affiché son optimisme de remplacer un jour le président macky sall à la tête de l’Etat : « Je crois fermement que je peux valablement remplacer le président Macky Sall. Le monde est en pleine mutation. Je suis patient et croyant. » a-t-il dit au micro de Aïssatou Diop.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn