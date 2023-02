Mamadou Lamine Diallo : « Les collectivités territoriales en danger »

Les collectivités territoriales en danger, ainsi que le foncier et nos forêts.

Cela fait plusieurs mois que la fonction publique locale est en grève pour la mise en vigueur de son statut, y compris les avantages accordés. Le gouvernement ne s’en préoccupe pas. C’est le cadet de ses soucis.

Pourtant, il proclame urbi et orbi la territorialisation des politiques publiques. En langage simple, les politiques de Macky Sall doivent être appliquées par les maires et les présidents de conseil départemental dans leurs domaines de compétences. Franchement, les conseils départementaux ne servent à rien, sinon à caser des politiciens inutiles. Pas de moyens et pas de personnel.

Pour les communes, seules quelques-unes, moins d’une trentaine sur 600 disposent de ressources propres à partir desquelles un maire patriote et responsable peut être utile à ses administrés. Mais la plupart des maires BBY sont corrompus par le foncier et l’urbanisme, à tel point que Macky Sall reprend leurs prérogatives à travers les préfets et gouverneurs.

Tout le monde sait que le foncier est une bombe à retardement. La réforme foncière est inévitable. J’ai proposé un ministère chargé des domaines.

Enfin, l’autre problème est l’état civil qu’il faut résoudre. Pour cela, le gouvernement doit commencer par soutenir la fonction publique locale en charge de l’état civil.

Mamadou Lamine Diallo