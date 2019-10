Mamadou Lamine Diallo: « Macky Sall a emprunté 6000 milliards en 7 ans »

Le chef de l’Etat Macky Sall a emprunté plus de 6000 milliards et accumulé plus de 1000 milliards de francs Cfa d’arriérés intérieurs durant son septennat. Les propos sont de Mamadou Lamine Diallo, député à l’Assemblée nationale.

« Sur les 6000 milliards FCfa, il y a en gros 2000 milliards d’investissements utiles (exemple, l’assainissement de Dalifort), 2000 milliards d’investissements mal orientés (exemple, le centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio) et 2000 milliards évanouis dans la corruption et les flux financiers illicites », détaille-t-il dans ses questions économiques du mardi, reprises dans les quotidiens L’As et Tribune