Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall est antirépublicain »

17 juin 2022, trois morts pour forcer l’émirat gazier…Par Mamadou Lamine Diallo

Ceci est arrivé deux jours après que Macky Sall ait refusé l’amendement du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, pour limiter le nombre de mandats à la présidentielle à deux, dans l’Afrique de l’Ouest.

Réfléchissons un peu: pourquoi Macky Sall qui avait pris l’engagement à Ngor Diarama en 2012, devant le M23, après une discussion avec les Co – présidents Dansokho et Tine, de ramener son mandat de 7 à 5 ans, s’il est élu et de limiter le nombre de mandats à deux, a-t-il changé d’avis? Et pourquoi les anciens du M23 réfugiés dans BBY le suivent sans broncher?

La raison est simple. Dès la découverte du gaz en 2015, il a promis aux ténors de BBY de partager la gestion du business du gaz avec eux. Je sais exactement ce qu’ils se sont dits, de la même façon qu’ils se sont partagés la vingtaine de types de business au sein de l’AIBD.

“Trois morts de trop vendredi 17 juin 2022, la faute à BBY“

Ben voilà et Macky Sall de s’engager dans ce projet de présidence à vie comme au Cameroun ou au Gabon, selon trois mécanismes :

1. Maîtriser BBY et les velléités de candidature

2. Liquider les rivaux potentiels dans l’opposition

3. Organiser un système de tri par le parrainage pour maîtriser les candidats aux élections nationales.

J’ai proposé dans ces rubriques questekki, il y a quelques années cet amendement du protocole de la CEDEAO. Cela doit se faire. Nous qui voulons une intégration économique et politique de la CEDEAO savons qu’une convergence institutionnelle des États est absolument nécessaire, c’est un passage obligé vers une constitution fédérale.

Le projet d’émirat gazier de Macky Sall est anti CEDEAO et anti jeunesse sénégalaise et africaine. C’est pourquoi il en veut à la jeunesse et au peuple. Il est antirépublicain. Il réprime dans le tas, députés, maires, citoyens patriotes. Mme Mame Diarra Fam, M. Cheikh Abdou Mbacké, Dethié Fall, GMS et Ahmed Aidara n’ont rien à faire en prison, ainsi que tous les autres détenus.

Mamadou Lamine Diallo