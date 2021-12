Mamadou Lamine Diallo : « Non au chantage des pro-agenda gay »

Y a-t-il un coût économique à la lutte contre l’agenda gay au Sénégal ?

Comme tous nos référents en termes de valeurs, les Khalifes Généraux, les Imams, l’Eglise, le Bois Sacré, j’ai signé publiquement la pétition pour la criminalisation de l’homosexualité et actes connexes. En plus, je participe avec d’autres collègues à la rédaction de la proposition de loi sur ce sujet et son dépôt à l’Assemblée nationale, selon l’article 60 de notre règlement intérieur, se fera demain mercredi 22 décembre ICA.

Il nous faut protéger notre société et asseoir notre capital social garant des règles de confiance qui cimentent le tissu social. Nous avons commencé avec le viol pour les femmes et les jeunes. Il nous faut continuer.

“Non au chantage des pro – agenda gay! Les ressources pour notre développement sont à notre portée.“

Pour faire peur à certains segments de la société habitués à la gouvernance de mendicité internationale, on dit que refuser l’agenda Gay, c’est se couper de l’argent des partenaires au développement.

D’abord, le Sénégal n’est pas le seul pays à refuser l’agenda Gay. Il y a 32 pays en Afrique pour commencer. On fait comme si les actifs financiers de plus de 200.000 milliards de dollars sont détenus par les pro agenda Gay dans le monde. C’est ridicule.

Les flux financiers vers le Sénégal sont dictés par des intérêts économiques. Que quelques lobbies pro Gay s’agitent ne devraient pas nous perturber. Ici, nous sommes un peuple de croyants en Dieu.

Le Sénégal reçoit près de 250 milliards de francs CFA par an d’aide bilatérale, multilatérale, y compris les ONG. C’est deux fois moins que ce que Macky Sall attend des revenus gaziers et pétroliers, 500-700 milliards pour le budget de l’Etat. Un gouvernement responsable et patriote aurait eu beaucoup plus. Notre Diaspora nous envoie plus de 1000 milliards par an. Après tout, l’Arabie Saoudite, qui applique la peine de mort pour l’homosexualité, contrôle son pétrole et est le chouchou des Américains et des Européens.

Mamadou Lamine Diallo