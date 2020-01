Le célèbre animateur et polémiste Mamadou Sy Tounkara, enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop De Dakar (UCAD), aujourd’hui conseiller spécial du président de la République. Il vient de faire une révélation de taille dans l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang : « Je pense qu’on est en 2020 qui n’est pas une année pour chanter les louanges du président. La communication du président est de parler du travail. Je fais partie des gens qui ont conseillé au Président de renvoyer les gens qui vont parler du troisième mandat. Sur les calculs le président devait renvoyer quatre personnes dont les deux sont déjà renvoyés. Cissé Lô et Moustapha Diakhaté sont de la famille du président Macky Sall. Les perspectives changent car si le président se prononce sur sa candidature ou non, la campagne électorale va débuter ce qui va freiner le développement du Sénégal. S’il dit qu’il ne sera pas candidat, c’est le début de la campagne permanente pour les prétendants au pouvoir.

Je ne crois pas aux partis politiques car je n’ai aucune carte de parti politique. Que les gens me concèdent le fait que je ne veux pas qu’on parle du troisième mandat.

Sur la déclaration de Cheikh Yerim Seck c’est son avis personnel et il est dans son rôle ».

Abdou Marie Dia xibaaru.sn