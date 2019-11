Mame Makhtar Guèye alerte : « Le Sénégal risque d’être… »

En 4 mois, 2486 tonnes de cocaïne ont été saisies au Sénégal pour une valeur de 1000 milliards, soit le quart du budget du Sénégal. Ce qui inquiète Mame Makhtar Guèye de l’ONG Jamra. « A ce rythme, le Sénégal risque d’être catalogué narco-Etat », regrette Guèye. Ce dernier dénonce également la politique du deux poids, deux mesures, en termes de répression. « On s’acharne sur les petits fumeurs de Yamba à qui on inflige des peines incroyables, et on laisse les grands trafiquants. La preuve, lors de la saisie au Port, des nationaux et des étrangers ont été arrêtés. Quelques heures après, les étrangers ont bénéficié d’une liberté provisoire, alors que les nationaux croupissent en prison », s’est-il offusqué sur Rfm.