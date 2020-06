Mamour Cissé : « Le Ministre Abdou Karim Fofana est en train de révolutionner le visage de nos villes… »

Invité de l’ émission « Sortie » sur la TFM, ce dimanche, le leader du Parti Social Démocrate/Jant Bi (PSD/Jant Bi) est revenu sur la gouvernance du régime du Président de la République Macky Sall. Mouhamadou Mamour Cissé, puis que c’ est de lui qu’il s’ agit, a vivement salué les efforts consentis par le gouvernement. L’ ancien Ministre sous Wade et ,non moins,opérateur économique de son état, s’ est également félicité des actions entreprises par le Ministre de l’ Urbanisme,du Logement et du Cadre de Vie, Abdou Karim Fofana : » Quoi qu’on puisse dire, le Président de la République Macky Sall et son équipe sont en train de tout faire pour élever le niveau de vie de nos populations .La guerre sanitaire déclenchée contre la maladie du Coronavirus ou Covid-19 n’anéantisse pas leur ardeur à rester au côtés de leurs mandants; ils ne baissent nullement la garde. Loin s’ en faut ! Des éléments de son orchestre comme le jeune et dynamique Abdou Karim Fofana sont en train d’entreprendre de choses louables . Aujourd’hui, nos villes commencent, déjà, à respirer, nos cadres de vie deviennent plus salubres et accueillants.Tant il y a une véritable révolution qui change le visage de nos villes .Et tout cela est à mettre dans l’ actif du Ministre Fofana. Je ne le connais pas personnellement mais, il est une compétence sûre », a lancé l’ hôte de Aïssatou Diop Fall.