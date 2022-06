Manif du 17 juin : Les véritables causes de la mort d’Idrissa Goudiaby à Ziguinchor

On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort d’Idrissa Goudiaby, une des trois victimes des dernières manifestations interdites de Yewwi Askan wi, vendredi dernier, à Dakar et Ziguinchor. En effet, alors que la thèse d’une mort par balle avait été agitée concernant ce taximan dans la capitale du Sud, l’autopsie semble prouver le contraire. Le taximan a succombé à ses blessures provoquées par « une arme blanche ».

Dans un document de 5 pages, les médecins légistes, dirigés par Dr. D.S, mentionnent que « l’expertise médico-légale d corps du nommé Idrissa Goudiaby, né le 18 avril 1979, a permis de retenir comme cause du décès une mort violente par choc hémorragique suite à une plaie du cou causée par une arme blanche contondante et tranchante comme une hache ou un sabre ». Ce qui disculpe les forces de défense et de sécurité qui n’ont pas dans leur arsenal, ces types d’armes pour faire face à des manifestants.