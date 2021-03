Manifs…Antoine Diome minimise et rappelle la loi

Antoine Félix Diome a réagi, sur les ondes de la RFM, suite aux manifestations notées hier, après l’arrestation de Ousmane Sonko pour « trouble à l’ordre public». Le ministre de l’Intérieur, qui a minimisé ces incidents, n’a pas manqué de rappeler que « force restera à la loi ».

« Il est clair que nous sommes dans un état particulier, dans un état de catastrophe sanitaire qui a été proclamé par Macky Sall. Et en exécution d’une telle décision j’ai pris deux arrêtés qui interdisent les rassemblements. Les manifestations lorsqu’elles ne sont pas autorisées violent la loi. Pour dire que, ce qui ce s’est passé est regrettable certes, mais elle ne saurait rester impunie. Je dois préciser que tout citoyen se doit de respecter les lois et règlements de notre pays», a t-il déclaré au micro de nos confrères.

Avant de rajouter : « cette affaire en justice est traitée conformément aux lois et règlements en vigueur. Donc il appartient à la justice et certainement pas au ministère de l’intérieur de dire ou de déterminer quelle est la suite à réserver à une affaire en cours. Mais en tout état de cause, pour ce qui concerne le maintien ou le rétablissement de l’ordre public, force restera à la loi et toutes les dispositions seront prises par la République du Sénégal pour qu’il n’y ait pas de débordements », a-t-il fait savoir.