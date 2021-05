Mankeur Ndiaye reçu par Moustapha Niass (Photos)

Le représentant spécial des Nations Unies pour la République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, a été l’hôte du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ce jeudi. Les deux hommes ont échangés sur l’Afrique centrale.

« Le 6/5/21, avec Moustapha Niass, ancien Envoyé Spécial du SG/ONU en RDC et Président de l’Assemblée nationale du Senegal. Avons échangé sur l’Afrique centrale qu’il connaît bien et j’ai pu bénéficier de sa sagesse et de son immense expérience politique et diplomatique », a écrit Mankeur Ndiaye sur Twitter.

En image la rencontre des deux hommes…