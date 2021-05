Oumar Sall : « Mamadou Elimane Kane l’espoir de la jeunesse du Fouta »

Par ces temps qui courent le bateau Benno Bokk Yaakar navigue dans des eaux troubles au Fouta. S’il y’a un capitaine pour le redresser c’est bien Mamadou Elimane kane.

Digne fils du terroir, habité par un grand projet et d’une noble ambition, il représente la fierté du Bossea et un rempart contre l’obscurantisme.

Au moment où le Fouta pacifique et indolent se révolte la province du Bossea brise désormais les chaînes et réclame un nouvel homme fort : Le descendant de l’almamy Abdoul Kader Kane, héros de la révolution torodo.

Seul contre tous L’homme du mouvement Bess Du gnakk a eu la prouesse de réunir 1268 voix soit 38 % des suffrages exprimés le classant deuxième après Doggol aux élections locales 2014.

Tête de file du mouvement Osez l’avenir aux législatives 2017 il avait la confiance de la quasi-totalité de la jeunesse du Bossea.

Nonobstant la forte coalition autour du député Farba Ngom il a récolte 1510 voix et est arivé deuxième grâce au déterminisme et à la représentativité de la jeunesse qui est derrière lui.

Politiser les masses ce n’est pas faire un discours Politique, c’est plutôt s’acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d’elles et que si nous stagnons c’est de leur faute et que si nous avançons c’est de leur mérite.

MEK affectueusement appelé ainsi par les siens est animé par un sacerdoce de restaurer la justice et l’égalité des chances.

D’améliorer le niveau de vie sociale et économique des populations en assurant aux plus modestes un niveau de vie satisfaisant.

Dans ce monde ou l’individualisme et l’âpreté au gain est érigé en règle il a eu la générosité de brancher près d’une centaine de robinets dans des foyers défavorisés à Thilogne et creusé des puits pour les villages et hameaux environnants.

Abrégeant la souffrance des ménages et des éleveurs qui faisaient un parcours de combattant pour avoir le liquide précieux. Il a assisté des malades en contribuant financièrement ou techniquement à leurs soins au moment où ceux-ci ou leurs parents étaient désespérés.

D’une manière désintéressée et altruiste il prône la liberté pour tous patriotes de s’exprimer et de s’affirmer sans discrimination.

Le vrai leader est celui par lequel se distingue la franchise et le mensonge dans ses paroles, la vérité et l’erreur dans ses convictions, la beauté et la laideur de ses actes.

Nous enseigne le Mahatmat Ghandy.

Artisan du développement durable et qualitatif MEK ,le leader de la jeunesse porte en bandoulière le développement tel défini par le PNUD. » Élargir l’éventail des possibilités aux hommes »

OUMAR SALL