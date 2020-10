Mansour Faye de grâce arrêtez votre char…

Monsieur Faye, vous n’étiez pas obligé, devant les caméras, de vous décider de vous présenter ou de ne pas vous présenter devant l’ Ofnac , même si cette office n’avait pas habilitation de vous entendre. Par respect au Chef de l’État et ne pas être l’entrave de sa Nouvelle Politique Économique et Sociale, vous ne deviez, en aucun cas, narguer cette institution, même en privé.

Et puis pour les soixante-six milliards du covid19, sans qu’on vous le demande, vous devez être preste à clarifier leur destination pour dissiper tout malentendu et confirmer que Macky Sall ne s’était pas trompé de vous confier un super-ministère « raccal sa goro » adossé à la transparence et à la bonne gouvernance.

Ofnac ou pas, vous devez déférer à toute demande citoyenne, par respect à la République, à son Président et à vous-même, Ministre.

Pendant que le Président est entrain de vouloir ressusciter tous les chantiers, remettre tous les clignotants au vert, toutes les activités du Palais en mode Fast Track, vous, vous vous engagez dans un débat de diversion avec un gosse où vous laisserez toutes vos plumes.

Arrêtez votre char, monsieur.

Respectez-vous !

Quand Emmanuel Macron, fut élu président de la république française, il avait trente-neuf ans et à la tête d’un Empire colonial vassal ou tous les chefs locaux lui font presque grand-père.

Sonko n’est pas un petit et s’il l’est, c’est parce qu’il est sénégalais de surcroît politique, très « pressé » de chambouler la hiérarchie. C’est ce que lui reprochent ses contempteurs et c’est de bonne guerre.

Ce qui est constant, le renouvèlement de la classe politique s’est déjà fait. Macky Sall lui-même auréolé du titre du plus jeune président de la république né après les indépendances, fait déjà du has been.

L’avenir est à la nouvelle génération, celle qui s’exprime tous les jours sur les plateaux, lors des meetings, pendant les marches..

Monsieur, vous méconnaissez votre rôle et vos responsabilités. Plus que tout autre ministre de la république, fût-il le premier, vous deviez être celui qui aurait le plus de souci que le Chef de l’État honore ses engagements dans un environnement détendu avec l’opposition.

On ne vous comprend pas. Que le Président du Pastef vienne à vous solliciter une rencontre avec le Chef de l’État , même « pour affaires personnelles », c’est tout à l’honneur du Président de la république et du vôtre.

Vous deviez être un corridor des doléances sourdes du peuple, une soupape pour détendre, désamorcer les crises.

Avec Sonko, vous auriez pu être la jonction entre lui et le Président, peut-être si vous aviez l’art de la ruse et de la négociation, l’amener à transmuer,

transiger, transhumer. Vous auriez pu détenir le record de la pêche à la ligne du plus gros Thiof transhumant.

Malheureusement comme tout est nuage, sept ans après, il ne vous est resté entre les mains que cette mince bande sonore dont vous attendez la permission du gosse intrépide pour diffusion.

Il vous faut grandir, monsieur le ministre, accepter enfin que le gosse est dans la Galaxie des quatres grands (Macky, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck et lui).

Fallait-il comprendre que même en plein bombardement ou extermination d’un pays des négociations se font et ce ne sont jamais les négociateurs qui vont l’étaler sur la place publique.

Vous devez comprendre que ce combat vous ridiculise et vous emmène à votre perte. Le Président ne vous suivra pas dans ce combat suicidaire. Comme Abdou Diouf ou Abdoulaye Wade, il a besoin de ses proches des négociateurs, des réconciliateur, des recruteurs à la place des taureaux qui foncent sur le morceau rouge agité.