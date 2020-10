Ndèye Tické Ndiaye Diop au Lancement du Forum Numérique…

« CE GRAND PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR L’INNOVATION NUMÉRIQUE CONSTITUE LA PLUS PRESTIGIEUSE RÉCOMPENSE AU SÉNÉGAL «

Le Grand Prix du Président de la République pour l’Innovation Numérique a été officiellement lancé, ce vendredi 02 Octobre à l’hôtel Radisson Blu de Dakar par le Ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop, en présence de nombreux acteurs de l’Écosystème.

En réalité, tout est parti de l’ambitieux Programme « LIGGEEYAL ELEK (5-3-5) du Chef de l’État; une société numérique née pour promouvoir une société apprenante et une économie de l’innovation. En lançant ce Grand Prix défini par Mme le Ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop comme la plus prestigieuse récompense de l’innovation au Sénégal, le Président Macky Sall ambitionne de stimuler la créativité et l’innovation technologique aux fins de favoriser l’émergence de nouveaux produits et nouvelles pratiques.

Le Concours se veut ainsi, un instrument de soutien à ce secteur dynamique du Numérique par la promotion et le développement économique et social des jeunes entrepreneurs.

Pour cette première édition, le Thème va tourner autour de:

Les technologies émergentes au Service du Développement Économique, Social et Environnemental.

Ainsi donc, dans le cadre d’une Startup résidant au Sénégal ou à l’étranger, de même qu’aux Sénégalais vivant à l’étranger, travaillant seul ou en équipe âgés de plus de 20 ans, le challenge est ouvert à eux tous. Ils devront, à cet effet, s’inscrire entre le 02 Octobre au 02 Novembre 2020. Ce, exclusivement via le site du forum :http// forumdunumerique.sn

Un Jury composé d’Experts de haut niveau de l’Écosystème Numérique, sous la présidence du Professeur Mary Teuw Niane se chargera, en toute transparence, de sélectionner les meilleurs projets ou œuvres et, des Prix Spéciaux leur seront décernés à l’occasion de la Cérémonie d’Ouverture du Forum Numérique prévue le 26 Novembre 2020 au CICAD. Il s’agira, notamment du *Grand Prix qui est constitué d’une médaille, d’un diplôme, d’une enveloppe de 20 millions de F. CFA.

Deux prix spéciaux (Prix Spécialvm Femme digitale de 10 millions et un Prix Spécial Jeune digital de 10 millions) seront aussi décernés le 26 Octobre 2020.

Lors du Lancement de ce vendredi 02 Octobre, Mme le Ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop essuyé beaucoup d’éloges venant des acteurs de l’écosystème. C’est le cas de Monsieur Ousmane Thiongane Conseiller Spécial du Président de la République et M. Antoine Président de l’Organisation des Professionnels des TIC (OPTIC) qui, parlant au nom du Secteur privé, promet d’accompagner Mme le Ministre sans relâche.

Dans son Discours, Mme le Ministre affirmera d’emblée que « Le Grand Prix pour l’Innovation Numérique est aujourd’hui la plus prestigieuse récompense de l’innovation au Sénégal ».

Revenant sur le Programme LEEGGEYAL ELEK (5-3-5), Ndèye Tické Ndiaye Diop révèlera que le Sénégal a adopté depuis 2016, la stratégie « Sénégal Numérique 2025 » appelée SN2025 arrimée au Plan Sénégal Émergent PSE, unique référence de la Politique Économique et Sociale de notre pays.

Elle révèle aussi que la SN2025 composée de 3 prérequis, 4 axes stratégiques et 1 plan d’actions évalué à 1361 Milliards, ambitionne de réaliser à l’horizon 2025, au Sénégal le Numérique pour tous et pour tous les usagers, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant.

Faisant un bilan à mi-parcours de la Stratégie SN2025, après 4 années de mise en œuvre, Ndèye Tické citera l’élaboration de la politique nationale de cyber sécurité et de lutte contre la cybercriminalité ; l’élaboration de la lettre de politique sectorielle de Développement (LPSD); l’élaboration plan national haut et haut débit ; l’actualisation de la stratégie accès/service universel des télécommunications ; l’adoption d’un nouveau Code des Communications électroniques et de la la Startup pour la promotion de l’innovation ; l’actualisation en cours des textes sur la société de l’information; la réalisation de l’étude sur le partage des infrastructures de télécommunications et des TICS; le déploiement des services 4G; la réalisation du projet Large bande avec 2500 km de fibre optique construit par l’État, à travers l’ADIE; l’implémentation, en cours, du Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio ; la mise en place du Conseil National du Numérique (IT Board).

Au demeurant, pour Mme le Ministre, une mission d’évaluation et d’actualisation de la SN2025 en cours de finalisation, donnera une meilleure visibilité des résultats obtenus.

C’est pourquoi, dit-elle, en phase avec le Programme 5-3-5 du Chef de l’État et l’objectif stratégique du PSE, la SN2025, entend, à travers son Axe-4, promouvoir une industrie du numérique innocente et créatrice de valeurs par la mise en place d’un environnement propice à l’éclosion des startups et au développement des entreprises.

À ce propos, cette première édition du Grand Prix du Président de la République pour l’Innovation Numérique, né du Décret numéro 2020-1710 du 10 Septembre 2020 est couplée avec la seconde édition du Forum du Numérique durant la période du 26 au 27 Novembre au CICAD.