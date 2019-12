El Pipe Del Oro sort enfin de son mutisme pour attaquer les organisateurs du trophée de Meilleur footballeur européen.

Diego Armando Maradona parle du ballon d’or décerné à son compatriote argentin Léo Messi :

» Le Ballon d’Or a perdu sa valeur, je ne comprends pas comment France Football peut décider de donner ce Ballon d’Or à un joueur qui n’a pratiquement rien prouvé cette saison. Il s’est fait éliminer en Ligue Des Champions, en Copa America et Copa Del Rey. Ce Ballon d’Or est le plus grand vol et grosse honte du siècle. Sadio MANÉ ou encore Van Dijk VIRGIL méritaient plus ouvertement de remporter vue de leur performance cette saison. CRISTIANO RONALDO est le meilleur joueur du monde et de l’histoire car il a prouvé dans les plus grands championnats du monde où il a joué. MESSI doit changer de club et avoir ce Copa America comme C.RONALDO et l’EURO. CRISTIANO RONALDO est un monstre, il reviendra remporter le Ballon d’Or cette saison. «