Marche de Aar Li Ñu Bokk reporté : Guy Marius Sagna s’explique !

Les mouvements citoyens Aar Li Ñu Bokk, Ñoo Lankk » et Front multi-luttes/ Doyna avaient prévu de tenir une marche de protestation aujourd’hui, mais ils l’ont reporté. Guy Marius Sagna a expliqué, sur les ondes de la Rfm, les raisons qui les ont poussé à prendre une telle décision.

«Depuis que nos organisations ont annoncé la marche qui devait se tenir aujourd’hui à 15 h, nous avons subi une campagne de la part de l’Etat visant à nous discréditer, à nous présenter comme des irresponsables n’ayant aucun souci, aucune empathie pour le peuple sénégalais, pour les malades du coronavirus, pour ceux qui en sont décédés», a expliqué le leader de Frapp-France Dégage.

L’activiste pense que cette campagne de l’Etat, « exprime, de fait, les craintes, la panique d’un pouvoir qui, ne pouvant pas régler les problèmes des étudiants, des travailleurs, des élèves ayant eu leur baccalauréat depuis un an et n’ayant pas été orientés, des ruraux en proie à plusieurs difficultés, des militants de l’environnement qui disent non à l’accaparement de la forêt de Mbao, à l’agression dans la bande de filao, entre autres. Ce pouvoir, ne prenant pas en charge toutes ces problématiques, essaie de solder ses comptes avec les thermomètres que nous sommes».