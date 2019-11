Marchés publics : Le rapport de 2017 enfin publié par…l’Armp

L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) va enfin publier, dès ce mois de novembre, son rapport 2017 (ce qui devait être fait depuis fin 2018) sur la passation des marchés publics. Mais selon Les Échos l’Armp ne voulait pas exposer les cafards du régime à deux mois de la présidentielle 2019.

