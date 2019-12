Mariama Sarr pour clôturer la 2ème session ordinaire du CESE

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) clôture sa deuxième Session Ordinaire 2019, ce mardi 10 décembre 2019 à 8h, avec l’audition du Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Madame Mariama SARR. Au cours de cette troisième et dernière séance plénière, il sera question d’examiner et d’adopter l’Affaire n°2019- 06, relative au projet d’avis sur le thème « réforme de l’Administration publique et sa modernisation ». Différents autres intervenants sont attendus notamment le Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ; M. Ibrahima Nour Eddin Diagne, administrateur de Gaindé 2000 et le Représentant du CNP.