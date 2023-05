Massaly : « Ousmane Sonko est un éternel lâche »

Ousmane Sonko, le symbole de la lâcheté et de la tortuosité

Ousmane Sonko a franchi le Rubicon de l’immortalité et de l’indécence…

Un policier a perdu la vie atrocement à Ziguinchor pour contenir une bravade de violation assumée de l’ordre public et de la loi.

Il convient de situer les responsabilités. Ce décès regrettable et les blessés sont encore signés Ousmane Sonko.

Sournois et calculateurs à l’extrême, Ousmane Sonko s’est encore débiné après avoir utilisé les jeunes comme boucliers.

Son procès prévu de 16 mai 2023, il a préféré aller se terrer dans la forêt de la Casamance et se cacher des huissiers de Justice et des agents de police, commis pour lui porter des notifications et autres actes de procédure. Il a choisi la démarche la plus veule, couarde et lâche de ne pas répondre à la justice. L’affabulateur Sonko a choisi la désertion plutôt que de laver son honneur.

En voulant éviter Adji Sarr, Ousmane Sonko instrumentalise les désinforme et intoxique les masses populaires. Selon ses intérêts du moment, ils s’allient à des forces politico-affairistes et embarquent insidieusement la population active dans des luttes cyniques, mal coordonnées et souvent aventureuses qui débouchent, la plupart du temps, dans l’impasse.

Appelant les jeunes au «Mortal Kombat», Ousmane Sonko a pris le chemin inverse, quittant Dakar, la veille de son procès, pour aller se réfugier à Ziguinchor, laissant ses troupes à la merci des FDS. Mais il a déjà pu constater sa vulnérabilité à Dakar.

Avec des pneus brûlés par-ci et par-là, ce fut l’occasion pour les esprits maléfiques et sataniques, d’y voir un embrasement du pays. Mais, le peuple sénégalais, avec sa tolérance et sa maturité légendaires, saura faire mentir les oiseaux de mauvais augure qui prédisent le chaos généralisé, à chaque fois que la stabilité sociale toussote.

Aujourd’hui, il est de notoriété publique que des dynamismes ténébreux qui se cachent derrière Ousmane Sonko tentent de profiter de n’importe quel prétexte pour engendrer une instabilité au Sénégal.

Toutefois, les actes posés, dernièrement, par ces forces obscures, à travers la désinformation, l’intoxication et les appels à la sédition, devraient dépasser le cadre des interrogations et des commentaires simplistes et puérils.

Véritablement, il urge de faire prendre conscience à nos compatriotes des dangers réels qui guettent notre patrie, si de pareils comportements en venaient à être érigés en mode. Il faut, dès lors, savoir raison garder et éviter d’installer notre pays dans des cycles de violences qui, sous d’autres cieux, ont fini de déchirer le tissu social.

Les autorités en charge de la sécurité des biens et des personnes doivent, quant à elles, prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de parer à toutes formes d’actions susceptibles de conduire à des situations aux conséquences incalculables pour la République.

L’UNR par ma voix, réitère sa fidélité et son engagement sans faille derrière le président Macky Sall. Ensemble, mobilisons-nous pour faire face à ses pyromanes, ses bandits de grand chemin qui veulent échanger la vérité par le mensonge, la manipulation et la désinformation.

Ousmane Sonko est un éternel lâche doublé d’un violeur a été confiné dans les forêts de la Casamance par les vérités crues de Adji Raby Sarr.

Il représente un danger permanent et nuisible pour la population sénégalaise.

L’Union pour une Nouvelle République (UNR) tient à saluer le professionnalisme, le sens de la responsabilité des Forces de défense et de sécurité, qui à travers toute l’étendue du territoire national, ont assuré l’ordre public ainsi que la protection des biens et des personnes dans l’intérêt de la nation et en conformité avec leurs missions républicaine et régalienne.

L’UNR présente ses condoléances à la famille du policier Diédhiou tué à Ziguinchor.

Macky Sall pour toujours et pour une émergence continue !

Mouhamadou Lamine Massaly

Président de l’Union pour une Nouvelle République (UNR)