Matam : Le parti de Babacar Diop dénonce le recul démocratique au Sénégal

Lors d’une assemblée générale, Mohamadou Mansour Dia, membre du Directoire national et secrétaire à la communication du parti dirigé par Babacar Diop, a décliné ses ambitions politiques pour Matam. « Notre objectif est de sortir Ourossogui de l’ornière, c’est notre ultime combat. Fds/Les Guelwaars est dans l’opposition et notre leader, maire de la ville de Thiès, est notre candidat à l’élection présidentielle de 2024 », a-t-il dit.

Et selon « Bes Bi » qui partage l’information, préoccupés par la situation politique actuelle du pays, M. Dia et ses camarades ont condamné les tensions nées des dernières manifestations et rappellent que la démocratie est «en train de connaître un recul», avec les interdictions de manifester et les entraves aux libertés de façon générale. En outre, ce membre du Directoire national de Fds/Les Guelwaars demande au maire de Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, de présenter son bilan des 365 jours comme l’ont fait Barthélémy Dias et Babacar Diop.