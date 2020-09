Matar Bâ offre au vice-champion du monde de Roller une nouvelle paire professionnelle

Le Ministre des Sports, Monsieur Matar Bâ a reçu en audience, ce mardi en fin de matinée, le vice-champion du monde de Roller, Jean Pierre Ngor Sarr, accompagné de la Présidente de la Fédération Sénégalaise de Roller Mme Awa Fall.

Après avoir félicité le vice-champion du monde de Roller qui s’est illustré lors des joutes mondiales à Barcelone (Espagne) pour cette grande performance qui honore la république et le mouvement sportif, le ministre des Sports, Monsieur Matar Bâ de souligner : ’’c’est aussi la première fois qu’un sportif natif de Fatick devient vice-champion du monde. Vous êtes un exemple pour la jeunesse sénégalaise en général mais aussi pour celle fatickoise en particulier’’.

Le ministre des sports Monsieur Matar Bâ, au nom du Chef de l’Etat, à aussi félicité et encouragé la présidente de la fédération Madame Awa Fall. ‘’Vous avez fait preuve d’endurance, de persévérance et malgré le manque de moyens et les difficultés que vous avez rencontrés. Vous avez réalisé quelque chose de merveilleux avec ce titre de vice-champion du monde. Votre fédération est née hier et elle nous a habitué à gagner des médailles, c’est pourquoi je tiens à vous remercier et à vous encourager car nous avons senti votre démarche de générosité’’ ; a soutenu le patron du sport sénégalais.

En outre, le Ministre des Sports a offert au vice-champion du monde une paire professionnelle pour lui permettre de monter sur la plus haute marche du podium aux prochains championnats du monde prévus l’an prochain à Buenos Aires (Argentine).

Enfin, le Ministre des Sports a réaffirmé son engagement et sa détermination, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République, Macky Sall, au respect des engagements du gouvernement pour les athlètes sénégalais soient mis dans d’excellentes conditions de performance afin de hisser haut le drapeau national.

Le Conseiller Technique en Communication

Mbaye Jacques DIOP