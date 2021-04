Maty3Pom menacée de mort…Le communiqué du MTVM

Communiqué du Mouvement Tout Va Mal (MTVM) sur les menaces de mort à l’encontre de la journaliste Maty Fall communément appelée Maty3Pom

C’est avec beaucoup de consternation et de tristesse que j’ai appris que, suivant ses propres déclarations, madame Maty Fall (Ndlr : Maty3pom) aurait reçu des menaces de mort venant des partisans de M Ousmane Sonko, leader du parti Pastef.

Je dénonce et condamne vigoureusement si avérée cette façon ignoble et inhumaine de s’en prendre à une citoyenne sénégalaise de surcroît journaliste dans l’exercice de ses fonctions juste pour avoir émis ses opinions sur des sujets d’intérêt national.

La liberté d’expression traduisant un principe fondamental et universel garanti par la constitution du Sénégal devrait plutôt favoriser des débats contradictoires et enrichissants basés sur une ouverture d’esprit de dialogue mutuel dans un souci de démocratisation du jeu politique.

Devrais-je rappeler que notre pays est un et que nous formons un seul et unique peuple et partageons tous un destin commun.

Je lance un appel à la sérénité et à beaucoup plus de lucidité dans l’intérêt suprême de la nation.

M Sonko doit désapprouver publiquement ces menaces de mort.

Le barbarisme n’est pas sénégalais alors que ces menaces cessent !

Président

Blaise Pascal Cissé