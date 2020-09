Mauvaise Gestion à DDD : Diaraf Sow parle de situation d’urgence vitale

Créée en 2000 des cendres de la défunte SOTRAC, La société Dakar Dem Dikk (DDD) qui était déjà en difficulté faisait partie des principaux objectifs du Président Macky Sall.

Venu au pouvoir en 2012, ce avait redonné beaucoup d’espoir à la société.

En effet, le Chef de l’État avait commandé pour la société Dakar Dem Dikk, 475 bus en 2015 auprès de l’indien Ashok Leyland pour un montant de 47 milliards de F CFA (71,6 millions d’euros).

L’objectif du Président Macky Sall était de Renouveler le parc automobile de la société et la mise en place d’une liaison nationale et interurbaine à moindre coût pour soulager les difficultés de déplacement des sénégalais.

Depuis lors, le Président Macky Sall a mis les bouchées double pour rendre la société radieuse en important des bus et des minibus les uns plus beaux et plus confortables que les autres.

Le Président ne s’est pas limité à cela, il a aussi et toujours accompagné Dakar Dem Dikk par l’octroi d’une subvention sur chaque billet afin de permettre aux usagers quel que soit leur revenu de pouvoir supporter le prix quelle que soit la distance et à la société de respirer financièrement.

UNE GESTION CATASTROPHIQUE !

La gestion catastrophique de Me Moussa Diop de la société Dakar Dem Dikk a malheureusement gâché tous ces efforts inlassables fournis par le Chef de l’État comme le témoigne ses propres travailleurs.

La société courrait tout droit vers la faillite.

En effet, non seulement, elle était très endettée mais également les moyens matériels et financiers mis à sa disposition se détérioraient un en un par manque de vision de son Directeur Général mais aussi par une très mauvaise gestion administrative et financière.

Sur environ 700 Bus, seul 210 bus sont opérationnels à cause d’un défaut criard de maintenance et d’entretien: une autre preuve d’incompétence et de mauvaise gestion.

À cela, s’y ajoute parallèlement des arriérés de paiement comme la grosse dette dûe à la SENAC d’un montant faramineux de 400 millions qui a causé à la Société Dakar Dem Dikk la fermeture pour ses véhicules de l’autoroute à péage.

En plus de tout cela des travailleurs de la société ont demandé au DG déchu Me Moussa Diop de la destination des 3 milliards 800 du foncier, des 11 milliards de compensation en plus des deux (2) milliards 400 de l’accompagnement de L’État dû à la crise du covid-19 car selon eux, avec toute cette mane financière, la société ne devrait pas être dans son état actuel d’urgence vitale.

Comme si tout cela ne suffisait pas, Dakar Dem Dikk était également sous paralysie car immobilisée par des difficultés à s’approvisionner en carburant à cause de ses nombreuses créances et factures non payées et aucune banque n’avait plus confiance et tous avaient refusé de rallonger les prêts à cause de l’immunité d’exécution dont la société bénéficie.

700 MILLIONS DE SALAIRE POUR UN PERSONNEL PLÉTHORIQUE ET INUTILE

Les charges très lourdes dont un personnel pléthorique, inutile et non qualifié avec une masse salariale mensuelle d’environ Sept Cent (700) Millions FCfa par mois pour Trois Mille ( 3 000) employés constituent également un autre problème majeur surtout avec un effectif qui a augmenté ces dernières années à plus d’un tiers (1/3) de son effectif qui était déjà en dessus de la normal.

Ainsi la société Dakar Dem Dikk a largement dépassé le ratio de 6 agents pour un véhicule, ce qui est insupportable, une autre preuve d’une mauvaise gestion.

Enfin, le Ministère de l’Économie et des Finances avait déjà tiré sur la sonnette d’alarme dans son Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2021-2023 publié au mois de juin 2020 en signalant Dakar Dem Dikk parmi les entreprises publiques et parapubliques qui accumulent beaucoup de retards de paiements des cotisations sociales dues.

Me Diaraf Sow Sg national parti ADAE/J